Der CoD-Experte TheXclusiveAce hat in einem neuen Video die Warzone-Map abgemessen und mit anderen Battle-Royale-Karten verglichen. Das Ergebnis des YouTubers: Die Karte ist deutlich kleiner, als man auf Anhieb denken würde! Wie das Ergebnis genau aussieht und warum die Zahlen so stark von der gefühlten Wahrheit abweichen, bringen wir für euch auf den Punkt.

Bei der Ausmessung der Verdansk-Karte, errechnet TheXclusiveAce eine Gesamtgröße von 14 Quadratkilometern. Davon sind aber nur 7,84 Quadratkilometer tatsächlich spielbare Fläche. Auf dem Papier wirkt Warzone also erstaunlich kompakt für eine Battle-Royale-Karte. Besonders überraschend fällt der Vergleich mit der Vorgänger-Map aus Black Ops 4 aus.

Die Ergebnisse des YouTubers machen schnell klar: Blackout aus Call of Duty: Black Ops 4 ist in der Tat größer als die neue Warzone-Map aus Modern Warfare. Mit einer Gesamtfläche von 16 Quadratkilometern und einem spielbaren Bereich von rund 12,25 Quadratkilometern, liegt die Vorgänger-Karte ein Stück vor Warzone.

Hier die Werte im Überblick:

TheXclusiveAce zeigt sich im Video schockiert. Hätte man ihn vorher gefragt, welche CoD-Map am größten wäre, hätte er sofort und ohne zu zögern »Warzone« geantwortet. Aber warum kommt Spielern Warzone trotz kleinerer Fläche so riesig vor?

Auch in der Wahrnehmung vieler Spieler dürfte Warzone größer ausfallen, als es die nackten Zahlen vermuten lassen. TheXclusiveAce liefert dafür ein paar Erklärungsversuche:

Um die Größe der Warzone-Map zu bestimmen, setzte TheXclusiveAce auf das Ping-System, das praktischerweise die Entfernung zum Marker in Metern anzeigt. Hier seine Schritte zum Ergebnis:

Die Blackout-Map war eine größere Herausforderung, weil es laut TheXclusiveAce weder Wegpunkte noch präzise Berechnungen der Community gibt. So ging der Youtuber vor:

Einschätzung der Redaktion: Von den Ergebnissen war ich tatsächlich selbst sehr überrascht. Nach etlichen Runden in CoD: Warzone kam mit die Map deutlich größer vor als Blackout, wenn auch kleiner als Erangel in PUBG. Aber was die Ergebnisse auch zeigen: Größe ist nicht alles! Ich würde sogar sagen, Größe ist komplett irrelevant, wenn man die Fläche nicht mit sinnvollem Inhalt füllt.



Und hier macht Warzone ganz klar einen besseren Job als seine Battle-Royale-Konkurrenz: Die verschiedenen Bereiche gehen fließend ineinander über und wirken wie aus einem Guss. Alle Gebäude sind einzigartig und keine Copy&Paste-Versatzstücke mit immer gleichem Layout. Und egal wo ich bin, ich sehe immer mindestens drei interessante Punkte um mich herum. Da freut es mich eher, wenn dafür ein paar Quadratkilometer öde und leere Waldfläche fehlen.