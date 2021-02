Zombies in CoD Warzone? Riesiger Outbreak-Modus kommt mit Season 2

Zombies in Call of Duty: Warzone? Darüber spekulierten die Fans des Shooters, weil einige Gewitter-Wolken in Verdansk aufgetaucht sind. Diese Theorien verfestigen sich immer mehr.

Denn die offizielle Roadmap von Season 2 bestätigt nicht nur den Zombie-Modus Outbreak, sondern liefert weitere Hinweise darauf, dass die Untoten auch nach Verdansk kommen könnten.

Das bringt der Zombie-Modus

Den Zombie-Modus Outbreak könnt ihr direkt mit dem Start der neuen Season am 25. Februar spielen.

Erkundung des Ural-Gebirges: In Zombie-Modus verschlägt es euch in das Ural-Gebirge. Die Map erkundet ihr zu Fuß, in Fahrzeugen oder mit Jump Pads. Die Reise wird euch gar in die mysteriöse Dark-Aether-Zone führen, in der es besondere Belohnungen gibt.

In Zombie-Modus verschlägt es euch in das Ural-Gebirge. Die Map erkundet ihr zu Fuß, in Fahrzeugen oder mit Jump Pads. Die Reise wird euch gar in die mysteriöse Dark-Aether-Zone führen, in der es besondere Belohnungen gibt. Aufgaben in Outbreak: Hier müsst ihr gemeinsam als Team Ziele erfüllen. Dazu zählen Dinge wie das Beschützen eines Rovers oder aufspüren von Elite-Gegnern mit einem Satelliten-Tracker. Bisher unbekannte Gegner wollen euch jedoch davon abhalten.

Hier müsst ihr gemeinsam als Team Ziele erfüllen. Dazu zählen Dinge wie das Beschützen eines Rovers oder aufspüren von Elite-Gegnern mit einem Satelliten-Tracker. Bisher unbekannte Gegner wollen euch jedoch davon abhalten. Kampf gegen High-Tech-Zombies: Das Teaserbild auf der Roadmap gibt bereits Hinweise darauf, gegen was ihr euch zur Wehr setzen müsst. Wie es aussieht werden die Zombies schwer bewaffnete Exo-Skelette mit in den Kampf bringen, die nicht nur ein riesiges Maschinengewehr, sondern auch Flammenwerfer einsetzen.

Wie spielt Warzone rein?

Outbreak ist ein komplett neuer Modus. Auf der Roadmap selbst findet sich im Bezug auf Warzone jedoch der Hinweis »A Dark Wave Approaches Verdansk«. Viele Details zu diesem Punkt nennt der Entwickler aktuell aber noch nicht.

Der Tanker Vodianoy wird dabei jedoch eine Rolle spielen. Der wurde zuletzt vor der Küste von Rebirth Island gesehen und ist nun nach Verdansk unterwegs. Seine Crew lässt sich nicht kontaktieren und er transportiert eine »unbekannte Fracht«. Zudem soll unter Verdansk selbst etwas großes Beginnen.

Gut möglich, dass das der Beginn der Zombie-Invasion auf der Battle-Royale-Map sein wird. Womöglich müsst ihr in Zukunft dann nicht nur gegen andere Spieler, sondern auch die Untoten kämpfen. Weiterhin ist eine Rückkehr des Zombie-Modus denkbar.

Was bringt Season 2 noch alles?

Der große Zombie Modus ist jedoch nicht die einzige Neuerung von Call of Duty: Warzone Season 2. Auf der Roadmap wurden die kommenden Inhalte sehr genau detailliert. Was ihr noch alles an Content erwarten dürft, lest ihr in unserer FAQ.

Die zweite Season wird durchaus umfangreich. Nicht nur gibt es viele neue Waffen und Operator, sondern auch diverse neue Multiplayer-Modi sowie einen weiteren Battlepass.