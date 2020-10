Am 20. Oktober erscheint das neueste Update für Call of Duty: Warzone. Mit dem startet das Halloween-Event »Haunting of Verdansk«. Bereits im Vorfeld hat der Entwickler einen neuen Trailer hochgeladen, den ihr über dieser News ansehen könnt. Im offiziellen Blog gibt es hingegen mehr Informationen zu der Veranstaltung selbst.

Was gibt es in Haunting of Verdansk?

Bei einem Großteil der neuen Inhalte handelt es sich um zahlreiche Skins für die Operatoren und Waffen. Doch es gibt auch Änderungen am Gameplay. In der folgenden Liste findet ihr einen schnellen Überblick. Ausführlichere Informationen folgen in den Abschnitten danach.

Dauer: 20. Oktober 2020 - 3. November 2020

20. Oktober 2020 - 3. November 2020 Crossover: Passend zur Jahreszeit gibt es ein Crossover mit den Filmen Saw und Texas Chainsaw Massacre

Passend zur Jahreszeit gibt es ein Crossover mit den Filmen Saw und Texas Chainsaw Massacre Neuer zeitlich begrenzter Modus: Zombie Royale

Zombie Royale Zwei neue Modi in MW: Onslaughter und Snipers Only

Onslaughter und Snipers Only Besondere Killstreak in MW: In Modern Warfare verwandelt sich euer Kopf in einen Kürbis. Zudem haben alle Juggernauts - auch in Warzone - einen Kürbiskopf.

In Modern Warfare verwandelt sich euer Kopf in einen Kürbis. Zudem haben alle Juggernauts - auch in Warzone - einen Kürbiskopf. Neue Versorgungskisten: In speziellen Event Versorgungskisten gibt es zahlreiche neue kosmetische Gegenstände.

Call of Duty MW & Warzone - Haunting of Verdansk Screenshots ansehen

Was ändert sich zu Halloween in Warzone?

Um Zombies zu sehen müsst ihr nicht erst auf Cold War warten. Zusammen mit dem Halloween-Update könnt ihr den Modus »Zombie Royale« selbst spielen. Passend dazu wird es erstmals dunkel in Verdansk. Statt wie gewohnt am Tag, finden die Kämpfe in der Nacht statt.

Zombies statt Gulag

Die größte Änderung ist entsprechend nicht die Tageszeit, sondern, die Abwesenheit eines Gulag. Stattdessen kommen besiegte Spieler als Untote wieder ins Match. Die können zwar keine Waffen nutzen, haben aber übermenschliche Fähigkeiten. Sie sind schneller, springen höher, haben Nachtsicht und ihr Nahkampfangriff tut richtig weg. Das erinnert ein wenig an das Halloween-Event aus Apex Legends.

Ihr müsst jedoch nicht den Rest des Matches als Zombie verbringen. Denn jeder erledigte Gegner lässt eine Spritze fallen. Wenn ihr zwei davon einsammelt, werdet ihr wiederbelebt und springt erneut ins Geschehen.

Gibt es Horrorelemente? Der Blogpost selbst spricht von einer Reihe übernatürlicher Ereignisse in Verdansk. So soll unter anderem Billy die Puppe, bekannt aus den Saw-Filmen, ab und an auf den Bildschirmen auftauchen. Zudem soll Krovnik Farmland vom Geist von Leatherface heimgesucht werden und ein Geisterzug über die Gleisen brettern. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sich dabei wirklich um neue Inhalte handelt oder der Entwicklern euch nur ein wenig Angst machen will.

Derzeit diskutiert die Community, ob solche eher unrealistischen Elemente überhaupt noch ins Spiel passen. Anlass dafür war aber nicht das Halloween-Event, sondern ein neuer DLC, der 16-Bit-Grafikeffekte einfügt.

61 0 Mehr zum Thema Wird CoD Warzone zu unrealistisch? 16-Bit-Effekt heizt Diskussion an

Halloween-Versorgung

Zudem könnt ihr in bestimmten Gebieten von Verdansk spezielle Versorgungskisten finden, die besondere Blaupausen enthalten können. Neben diversen Charms, Stickern, Sprays, Emblemen und Calling Cards können auch Blaupausen darin enthalten sein. Darunter der epische »Return to Dust«-Skin für Sturmgewehre, oder die legendäre Nahkampfwaffe »The Cleaver«.

Doch nicht jede Kiste gibt euch Loot. Andere werden euch einen Schrecken einjagen. Doch keine Sorge: Schaden an eurem Ingame-Charakter verursacht das keinen. Schafft ihr es hingegen alle 16 Items zu sammeln, bekommt ihr zudem den legendären Sturmgewehr-Skin »Pumpkin Punisher«.

Hier findet ihr die Kisten:

Gora Dam

Arklov Peak Military Base

Kast River Quarry

Verdansk International Airport

Storage Town

Atlas Superstore

Zhokov Boneyard

Hospital

Novi Grazna Hills

BCH TV Station

Verdansk Stadium

Downtown

Gorengrad Lumber Yard

Port of Verdansk

Zordaya Prison Complex (Gulag)

Neues in Modern Warfare

Halloween macht auch vor dem Multiplayer-Modus von Modern Warfare nicht halt. Die größte Änderung ist hier eine neue Art Killstreak. Nach drei Abschüssen in Folge verwandelt sich euer Kopf in einen Kürbis. Nach zehn fängt der zudem an zu brennen. Das sieht einmal bedrohlich aus, dürfte entsprechend gute Spieler aber auch zu einem beliebten Ziel machen. Immerhin sind sie wesentlich auffälliger. Dazu gibt es noch zwei neue Spielmodi:

Onslaughter: Ihr müsst eine Juggernaut-Ausrüstung die zufällig auf der Map spawnt erkämpfen und in ein bestimmtes Zielgebiet vorrücken. Der Juggernaut ist zudem automatisch mit dem Kürbiskopf ausgerüstet.

Ihr müsst eine Juggernaut-Ausrüstung die zufällig auf der Map spawnt erkämpfen und in ein bestimmtes Zielgebiet vorrücken. Der Juggernaut ist zudem automatisch mit dem Kürbiskopf ausgerüstet. Snipers Only: In dieser Team-Deathmatch-Variante ist der Name Programm. Die einzigen Waffen die in dem Modus erlaubt sind, sind Scharfschützengewehre. Ihr könnt eines von fünf vorgefertigten Loadouts verwenden. Das erste Team, das genügend Abschüsse erreicht, gewinnt.

Während Modern Warfare und Warzone weiterhin neue Inhalte bekommen, nähert sich langsam aber sicher auch die Veröffentlichung von Call of Duty Black Ops: Cold War. Natürlich suchen Dataminer bereits fleißig neue Infos dazu. Das Unterfangen gestaltet sich jedoch als schwierig, da der Entwickler sie trollt.