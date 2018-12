Company of Heroes 2 - Wird gerade auf Steam verschenkt

Bis heute hält sich für Company of Heroes 2 eine ambitionierte Community, die sich in Multiplayer-Schlachten stürzt und Relics Weltkriegs-Strategiespiel am Leben hält. Mit durchschnittlich 3.600 gleichzeitig aktiven Spielern bleibt die Fan-Gemeinde zwar überschaubar, aber für viele RTS-Enthusiasten gilt CoH 2 als einer der wichtigsten Fackelträger des Genres. Wer es selbst mal ausprobieren möchte: Übers Wochenende wird Company of Heroes 2 verschenkt.

Das Angebot läuft via Steam und feiert den fünften Geburtstag des Spiels. Es läuft bis Montag, 10. Dezember und endet konkret um 19 Uhr MEZ. Bis dahin könnt ihr euch die Vollversion kostenlos herunterladen, allerdings sollte man bedenken, dass Company of Heroes 2 massiv auf DLC-Erweiterungen setzt. Bevor ihr euch also über allzu viel Gratisspiel freut, schaut erst mal nach, welche Inhalte ihr nun tatsächlich geschenkt bekommt und welche ihr euch noch dazukaufen wollt.

Denn die DLCs gibt es zwar nicht für umme, allerdings um 75 Prozent reduziert. Bei vielen handelt es sich um Skin-Pakete, aber es finden sich eben auch inhaltliche Erweiterungen, die durchaus substanziell sein können. Und wer sich für den ersten CoH-Teil interessiert, schaut in die Röhre: Dort findet sich keinerlei Rabatt - es bleibt bei 17 Euro für die Grundfassung.

