CS:GO durchbricht kurz nach dem Reveal von Counter-Strike 2 eine Steam-Schallmauer

Am vergangenen Wochenende wurde so viel Counter-Strike: Global Offensive gespielt, wie noch nie zuvor!

Counter-Strike 2 wurde erst vor wenigen Tagen offiziell angekündigt und offensichtlich können die Fans den Release schon gar nicht mehr erwarten. Denn während die Fortsetzung erst irgendwann im Sommer 2023 erscheint und nur ein paar ausgewählte Spieler vorab spielen dürfen, gehen aktuell die Zahlen von CS:GO durch die Decke.

(Noch) ein Rekord für CS:GO!

Ja, schon wieder. Tatsächlich hat Counter-Strike: Global Offensive in den letzten Tagen erneut seinen eigenen Rekord gebrochen, indem insgesamt 200.000 Spieler mehr als zuvor gleichzeitig Bomben legten und/oder entschärften. GS:GO erreichte am vergangenen Wochenende einen neuen Höchststand mit stolzen 1.519.457 Spielern gleichzeitig!

Zum Vergleich: Im April 2020 - also als es weltweit zu größeren Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie kam - erreichte CS:GO seinen vorangegangenen Rekord mit 1.308.963 gleichzeitigen Spielern. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Counter-Strike zuvor nie wirklich schlechte Zeiten hatten, zu denen es dem Multiplayer-Shooter an Spielern mangelte. Die konkreten Spieler-Zahlen sind übrigens öffentlich bei SteamDB und SteamCharts einsehbar.

CS:GO für Counter-Strike 2 spielen

Doch was führte zu dem enormen Spieleranstieg? Zweifelsohne lässt sich die Ankündigung von Counter-Strike 2 dafür verantwortlich machen. Die Shooter-Fortsetzung erscheint erst im Sommer 2023, doch wer Glück hat, darf schon vor Release spielen.

Wie man sich dafür qualifiziert? Offensichtlich, indem man in jüngster Vergangenheit ausreichend Spielstunden in GS:CO gesammelt und sich außerdem bisher tadellos verhalten hat. Ob ihr zu den wenigen und äußerst glücklichen Auserwählten gehört, erfahrt ihr erst, sobald es Valve auch wissen lässt. Mehr dazu hier:

Deswegen ist es gar nicht mal so verwunderlich, dass gerade noch viel mehr Spieler als sonst ihre Stunden in CS:GO in der Hoffnung nach oben schrauben, sich damit für die Testphase von Counter-Strike 2 zu qualifizieren - während am selben Wochenende die Beta von Diablo 4 läuft und das Remake von Resident Evil 4 gerade erst erschienen ist.

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Übrigens: Was ihr aktuell zu Counter-Strike 2 wissen solltet, welche Neuerungen, Änderungen und Verbesserungen das Spiel mit sich bringt, das erfahrt ihr in unserem ausführlichen Video zu dem Thema.

Was haltet ihr von dem neuen Spieler-Rekord von CS:GO? Habt ihr am vergangenen Wochenende vielleicht auch wieder in das ein oder andere Multiplayer-Match reingeschaut? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Counter-Strike 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!