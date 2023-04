Dank Counter-Strike 2 schießen die Skin-Verkäufe von CS:GO in die Höhe

Die Community von CS:GO hat dank CS2 offenbar Spendierhosen an.

Kennt ihr das auch: Ihr habt eine richtig gute Nachricht erhalten und müsst nun einfach die Kreditkarte oder die Brieftasche zücken und mit Geld um euch schmeißen? Nein? Dann geht es euch wohl nicht wie vielen Fans von Counter-Strike, bei denen sich im Moment ein auffälliger Trend bemerken lässt.

Denn offenbar hat die offizielle Enthüllung von Counter Strike 2 (nach einer ganzen Palette an vorangegangenen Leaks) dafür gesorgt, dass die Skin-Verkäufe in CS:GO ordentlich in die Höhe schießen. Das geht zumindest aus den Daten von CS: GO Case Tracker hervor, worauf die Kollegen von GameRant aufmerksam machen.

CS:GO-Spieler zeigen sich spendabel

So sind die durchschnittlichen täglichen Verkaufszahlen von sogenannten Skin Cases in CS:GO vor dem 22. nur bei circa 1.200.000 herumgetümpelt. »Nur« in Anführungszeichen, denn das sind definitiv beeindruckende Zahlen.

Direkt zum Datum der CS2-Ankündigung und am Tag darauf machen die Zahlen aber nochmal einen ordentlichen Ausreißer nach oben, steigen teilweise auf über 1.600.000 verkaufte Skin Cases pro Tag. Im gesamten März kommen wir damit auf circa 39.5 Millionen Skins, die in CS:GO über die digitale Ladentheke wanderten.

Zum und nach dem Reveal wurden besonders viele Skin Cases in CS:GO geöffnet - irgendwo müssen die ja herkommen. Bildquelle: CS:GO Case Tracker

Wie viel Geld damit Fans genau in neue Skins von CS:GO investierten, lässt sich allerdings nur schwer sagen, da Skin Cases in unterschiedlichen Preisvarianten kommen. Ein grob geschätzter Betrag dürfte sich aber auf um die 100 Millionen Euro summieren.

Und falls ihr euch gerade fragt, ob eine solche Investition kurz vor dem Release von Counter-Strike 2 im Sommer 2023 überhaupt Sinn ergibt: Keine Sorge, euer Inventar und damit all eure Skins werden noch CS:GO mit nach CS2 umgezogen. Mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden Artikeln:

Übrigens ist Counter-Strike 2 sogar schon jetzt spielbar - aber nur für einige glückliche Ausgewählte. Ob und wie ihr in die Testphase der Shooter-Fortsetzung kommt, haben wir natürlich bereits für euch zusammengefasst. Ebenso die wichtigsten Unterschiede zwischen CS:GO und CS2, auf die sich Fans einstellen sollten.

Seid ihr von den Skin-Verkaufszahlen in CS:GO überrascht oder habt ihr diese Entwicklung kommen sehen? Habt ihr mit der Ankündigung von CS2 vielleicht sogar selbst wieder angefangen Counter-Strike zu spielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!