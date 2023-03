Counter-Strike 2 soll kein eigenes Spiel sein, sondern ein Upgrade für CS:GO

Einem Valve-Insider zufolge sollten Shooter-Fans ihre Erwartungen bezüglich "Counter-Strike 2" zurückschrauben.

Die Gerüchte und Spekulationen um Counter-Strike 2 überschlagen sich im Moment. Ein Leaker möchte nun aber die möglicherweise hohen und vielleicht sogar unrealistischen Erwartungen der Shooter-Fans zurückschrauben: Das neue Counter-Strike wird demnach wahrscheinlich kein eigenes Spiel, sondern nur ein Upgrade für CS:GO.

Was bisher zu Counter-Strike 2 aufgeschlagen war

Um nochmal die wichtigsten Infos zusammenzufassen: Gerüchte ranken sich schon seit ein paar Jahren um ein angebliches Counter-Strike 2. Richtig konkret wurde es aber erst vor wenigen Wochen, als Nvidia eindeutige Hinweise darauf leakte.

Kurz darauf sprach auch der etablierte Insider Richard Lewis von dem Shooter-Sequel und verriet, dass das bereits im März 2023 in die Beta starten soll. Darüber hinaus lieferte auch zusätzliche Details, was Counter-Strike 2 bieten will - so zum Beispiel 128 Tick-Server ein neues Matchmaking-System und natürlich die Source 2 Engine.

Vor wenigen Tagen ließen sich nun in den Steam-Dateien von CS:GO weitere Hinweise darauf finden, dass ein Update kurz bevorsteht - und sogar eine exe.-Datei mit der Bezeichnung csgo2 machte die Runde.

Kommen wir jetzt zum Knackpunkt: Der Valve-Spezialist Gabe Follower möchte nun nämlich für etwas Klarheit sorgen. Ihm zufolge sollten Fans nicht mit einer vollwertigen Shooter-Fortsetzung rechnen, sondern stattdessen mit einem Update beziehungsweise Upgrade für CS:GO.

Und damit würde sich CS:GO nicht unbedingt besser spielen lassen oder besser aussehen, stattdessen soll es vor allem besser funktionieren und von den Entwicklern mit neuen Inhalten versorgt werden. Dabei schreibt Gabe Follower explizit: Erwartet nichts Unrealistisches wie eine CS:GO Source 2 Ultra Deluxe Director’s Cut Edition mit 4K RTX und 256-Tick[-Servern].

Die großen und spannendsten Updates sollen dann im Laufe der Zeit folgen, Valve zielt laut Gabe Follower immerhin auf den langfristigen Erfolg ab.

Der Popularität von Counter-Strike dürfte diese möglicherweise ernüchternde Nachricht aber keinen großen Abbruch tun. Tatsächlich bricht der mittlerweile 11 Jahre alte Multiplayer-Shooter CS:GO noch immer regelmäßig Spieler-Rekorde auf Steam. Und davon, wie viel Geld teilweise in den Handel seltener Waffen-Skins fließt, wollen wir gar nicht erst anfangen …

Was haltet ihr von der Nachricht, dass Counter-Strike 2 gar kein eigenes Spiel, sondern ein Update für CS:GO werden soll? Hättet ihr eine vollwertige Fortsetzung bevorzugt? Oder seid ihr schon glücklich damit, dass ein Upgrade für CS:GO die allgemeine Spielerfahrung verbessern könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!