Counter-Strike 2 ist wohl tatsächlich echt und startet schon sehr bald in die Beta

Ein neues Counter-Strike ist wohl sehr viel näher, als vielleicht gedacht.

Wer hätte es gedacht: Counter-Strike 2 soll tatsächlich existieren und schon sehr bald erscheinen. Einem etablierten Insider zufolge soll die Fortsetzung des vielleicht populärsten Multiplayer-Shooters aller Zeiten bereits im März 2023 in die Beta starten.

Nachdem sich jahrelang Gerüchte und Spekulationen um das Global Offensive-Sequel rankten, sorgte erst kürzlich ein taufrischer Leak durch Nvidia für erneutes Aufsehen. Jetzt liefert Richard Lewis zusätzlichen Kontext und weitere Infos - seines Zeichens Journalist und Experte im E-Sport-Bereich.

Was ein Insider jetzt über CS:GO 2 verrät

Nach dem Nvidia-Leak äußerte sich Richard Lewis am 5. März in einem ausführlichen Bericht zu den Spekulationen und Gerüchten um Counter-Strike 2. Den könnt ihr unter diesem Link selbst nachlesen.

Beta-Release angeblich schon im März 2023

Lewis zufolge soll Counter-Strike 2 schon diesen Monat erscheinen. Allerdings nicht als finale Release-Version, sondern vorerst in einer Beta. Einen konkreten Launch-Termin nennt Lewis nicht, bisher ist nur von März 2023 die Rede.

Diese neuen Features soll Counter-Strike 2 bieten

Allzu viele Details nennt auch Richard Lewis in seinem Bericht nicht, doch zumindest ein paar kommende Features lassen sich dann doch daraus ziehen:

Counter-Strike 2 soll sich ein Beispiel an der Konkurrenz Valorant nehmen und auf 128 Tick-Server zurückgreifen - was die Community schon seit einigen Jahren gefordert hatte.

zurückgreifen - was die Community schon seit einigen Jahren gefordert hatte. Ein neues Matchmaking-System soll ebenfalls die Bedürfnisse der Community befriedigen und damit externe Service-Anbieter wie zum Beispiel FaceIt obsolet machen - das neue System ist aber kein Teil der Beta.

soll ebenfalls die Bedürfnisse der Community befriedigen und damit externe Service-Anbieter wie zum Beispiel FaceIt obsolet machen - das neue System ist aber kein Teil der Beta. Counter-Strike 2 soll auf die Source 2 Engine setzen und damit vor allem auf der visuellen Ebene signifikante Verbesserungen mit sich bringen.

Warum Counter-Strike nicht totzukriegen ist: Mehr zum Phänomen des unsterblichen Multiplayer-Shooter könnt ihr übrigens in der Analyse unseres Genre-Experten Christian Just nachlesen:

Was Lewis sonst noch zu CS:GO 2 verrät

Dem Insider zufolge befindet sich Counter-Strike 2 schon seit geraumer Zeit bei Valve in Entwicklung. Parallel dazu arbeitete das verantwortliche Team an dem aktuellen Global Offensive, aber nicht mit ihrer vollen Aufmerksamkeit. Falls sich Spieler also wundern, warum bestimmte Bugs und Glitches einfach nicht gefixt werden, kennen sie jetzt die Antwort.

Zusätzlichen Kontext liefert übrigens der Insider Gabe Follower 2, demzufolge sich Counter-Strike 2 seit Dezember 2022 in einer QA-Testphase befindet:

Die Ankündigung des nächsten Counter-Strike-Teils soll sich übrigens schon seit ein paar Wochen ankündigen. Offizielle Social-Media-Kanäle zu dem Spiel werden seitdem überarbeitet oder komplett neu aufgemacht - wer dies aufmerksam mitverfolgt hat, dürfte von den neuesten Entwicklungen also nicht überrascht werden.

Was für Fragen bleiben noch offen?

Da Counter-Strike 2 zum offiziellen Zeitpunkt noch nicht offiziell angekündigt wurde, bleiben natürlich ein paar wichtige Fragen offen:

Wie Hardware-hungrig wird Counter-Strike 2 in Anbetracht des Engine-Wechsels ausfallen?

Wie reibungslos wird der Umzug der professionellen Counter-Strike-Szene stattfinden?

Wie wird sich der Umzug auf den riesigen und millionenschweren Skin-Handel von Counter-Strike: Global Offensive auswirken?

Das alles und noch viel mehr wird sich natürlich erst mit der Zeit zeigen. Wir bleiben für euch dran und halten euch darüber auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues zu Counter-Strike 2 zu wissen gibt.

Was haltet ihr von den neuesten Gerüchten und Berichten um die angebliche CS:GO-Fortsetzung? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an ein Counter-Strike 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!