Lava passt nicht zu Counter-Strike? Valve sieht das anders

Der Boden ist Lava in CS:GO! Mit dem neuen Update sogar noch etwas mehr, als ohnehin schon.

Bei Lava-Levels in Spielen denken die meisten bestimmt eher an Bowsers Festung aus Super Mario, aber Counter-Strike: Global Offensive kommt da vermutlich nur den wenigsten in den Kopf. Tja, jetzt könnte sich das (jedenfalls geringfügig) ändern! In CS:GO geht’s dank dem letzten Update nämlich heiß her.

Zum einen stehen 19 neue Waffenskins zum Verkauf. In der Anubis Collection findet sich alles zwischen bunt, detailreich und dreckig wieder.

Mit dem Update schaffen es einige neue Skins nach CS:GO.

Außerdem bekommt die Map Ember ein paar Änderungen spendiert. Die wohl auffälligste ist die Lava, die jetzt während des Matches steigt. Sich in der Nähe zu verstecken, ist also nun noch gefährlicher geworden.

In den übersichtlichen Patch Notes wird außerdem eine mysteriöse Anpassung angeteasert: Die Frühlingsfeierlichkeiten sind in Ember Land zu Ende. Was es damit genau auf sich hat, ist noch unklar.

Ihr findet die Map im Spielmodus Danger Zone. Die war 2018 die Antwort von Valve auf das steigende Interesse an Battle-Royale-Spielen. 18 Spieler treten gegeneinander an, bis nur noch ein Spieler oder ein Team übrig ist. Der Spielmodus konnte zwar nie allzu viel Interesse bei Spielern wecken, wird aber offenbar trotzdem nicht bei Updates vernachlässigt.

Neuer Höhenflug bei CS:GO

Der schon über 20 Jahre alte Shooter ist noch immer beliebt – so viel ist klar. In den letzten Monaten stieg die Spieleranzahl aber nochmal so deutlich an, dass der Multiplayer-Titel sogar einen neuen Rekord aufstellte.

Die Ankündigung von Counter-Strike 2 hat da natürlich auch geholfen, immerhin ist die Nachricht überaus positiv angenommen worden.

Werdet ihr euch die Lava auf Ember Land mal genauer ansehen oder habt ihr keinerlei Interesse, Danger Zone zu spielen? Wie steht ihr allgemein zu Lava in Counter-Strike: Global Offensive, absolut unpassend oder erfrischend anders? Und was haltet ihr von der neuen Anubis-Skin-Collection? Super schick oder kaum der Rede wert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!