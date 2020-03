Crunch bei Doom Eternal: »Ich mache das freiwillig!«

Crunch in der Videospielindustrie ist in modernen Zeiten ein häufig auftretendes Thema. Viele Entwickler erklären, wie sie gerade kurz vor der Veröffentlichung eines Spiels zahlreiche Überstunden einlegen müssen. Das sorgt vor allem bei andauernder Belastung für psychische Probleme wie Depressionen und Burnout.

In der Vergangenheit wurde daher immer öfter über die Arbeitsbedingungen im Gaming-Bereich gesprochen und viele Mitarbeiter äußerten sich kritisch zu dem Zustand. Hugo Martin, der Creative Director von Doom Eternal, hat seine ganz eigene Ansicht zu dem Thema.

Crunch als innere Einstellung

Martin äußerte sich in dem Podcast The Joe Rogan Experience zu den oft kritisierten Crunch-Phasen. Anstatt sie jedoch zu bemängeln, teilt er mit, dass er sich freiwillig in sie hineinstürzt. Für ihn handelt es sich dabei um eine Lebenseinstellung:

"Es ist nicht wirklich Crunch ... das wird jetzt etwas bekloppt klingen. Es ist ein Lebensstil. Ich lebe und atme das. Niemand zwingt mich dazu im Büro zu bleiben. Selbst wenn ich nach Hause komme, sehe ich meine Kinder, mache mein Ding und dann fange ich mit Recherche an."

Für ihn geht es dabei darum, im Zeitgeist zu bleiben und zu verstehen, was in der Pop-Kultur angesagt ist. Dadurch zählt er auch den Konsum von Videospielen an sich zu seiner Arbeit.

Erst im Januar 2020 erklärte Executive Producer Marty Stratton, wie die Entwicklung von Doom Eternal das gesamte Jahr 2019 über von Crunch-Phasen geprägt war. Auch er teilte mit, dass es innerhalb der Firma wohl viele Personen gäbe, die freiwillig mehr arbeiten.

Der Release von Doom Eternal

Der Shooter soll am 20. März 2020 für Windows-PCs, die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen. Wer sich über einen Kauf noch unsicher ist, kann sich den Launch-Trailer zu Doom Eternal oder unser Preview-Video zu Doom Eternal ansehen. Darüber hinaus klären wir, was ihr über die Handlung in Doom wissen müsst und welche Systemanforderungen bereits bekannt sind oder waren:

Ab der Veröffentlichung habt ihr zudem etwa einen Monat Zeit, um euch einen speziellen »Doomicorn«-Skin bei Twitch abzuholen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ihr ein Twitch-Prime-Abo bei dem Streamingservice besitzt.