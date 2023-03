Mehr und mehr wird klar: Da bahnt sich was an. Bekommt CS:GO ein großes Update?

Der offizielle Twitter-Account von Counter-Strike: Global Offensive liefert nach den jüngsten Hinweisen neues Futter aus der Gerüchteküche um einen Nachfolger: Das Banner wurde ausgetauscht und zeigt ein neues Logo.

Okay, an sich ist ein neues Logo keine besonders aufsehenerregende Sache. Aber das Timing nährt den Verdacht, dass hier mehr im Busch ist. Denn nachdem ein Nvidia-Treiber-Update bereits die Existenz einer CS2.exe verraten hat und auf Steam eine CSGo2.exe die Runde machte, sicherte sich Valve nur kurz darauf die Markenrechte an einem Counter-Strike 2. Zufall? Denkbar, aber spätestens nach dem neuen Logo kann man dran zweifeln.

Counter Strike 2: Nachfolger oder Upgrade?

Nach Informationen des Valve-Spezialisten Gabe Follower auf Twitter sollte sich niemand übertriebene Hoffnungen machen: Es werde kein echter Nachfolger, sondern »nur« ein substanzielles Update. Durch dieses soll die neue Version vor allem auf technischer Ebene besser funktionieren und von den Entwicklern mit neuen Inhalten versorgt werden. Es entsteht aber kein wahrhaftig neues Spiel, das grundlegende Neuerungen mit sich bringt.

Erwartet nichts Unrealistisches wie eine CS:GO Source 2 Ultra Deluxe Director’s Cut Edition mit 4K RTX und 256-Tick[-Servern] . Gabe Follower

Warum ist das neue Logo gleich doppelt spannend?

Wird es herumgedreht, verwandelt sich das S in eine 2. In entsprechenden Foren und auf Twitter dauerte es nicht lange, bis das im Logo entdeckt wurde. Zum Beispiel durch den Twitter-Nutzer FITCHIN.

So wird aus dem Logo, wie es sich auf dem CS:GO Twitteraccount findet:

Diese Variante hier:

Flugs gedreht, wird aus dem S eine einfach zu entziffernde 2.

Mehr über die jüngsten Entwicklungen rund um ein eventuelles Counter-Strike 2 (oder ein großes Update für CS:GO) findet ihr bei uns:

Wie geht es weiter? Wenn man dem etablierten Insider Richard Lewis - Journalist und Experte im E-Sport-Bereich - Glauben schenken darf, könnte bereits bald erstes Gameplay zu sehen sein. Denn Lewis zufolge soll noch im März 2023 eine Beta starten. Diese soll Ausgangspunkt für weitere Arbeiten an dem Titel sein. Einen finalen Release-Termin nennt auch er nicht.

Was soll das Update für CS:GO bieten? Nach Angaben von Lewis unter anderem folgendes:

128 Tick-Server

Ein neues Matchmaking-System

Der Titel soll auf die Source 2 Engine setzen

Wie seht ihr das? Würde euch ein solches Update oder ein Nachfolger freuen? Reizt euch Counter-Strike als Spiel überhaupt noch, oder ist das für euch kalter Kaffee in Zeiten von Battlefield, Call of Duty und Fortnite? Erzählt es uns in den Kommentaren!