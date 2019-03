Für Counter-Strike: Global Offensive steht das erste Update nach dem Meisterschaftsturnier IEM Katowice 2019 zum Download bereit. Nur etwa 25 Megabyte an Daten müssen heruntergeladen werden und die Feature-Liste ist kurz, dafür sind unter den Neuerungen teilweise lang geforderte Maßnahmen gegen toxische Spieler. Balance-Änderungen sind nicht enthalten.

Die vollständigen, offiziellen Patch Notes finden sich auf der zweiten Seite, wir fassen die wichtigsten Inhalte unterhalb zusammen.

Mehr CPU-Performance

CS:GO ist weder der neueste, noch anspruchsvollste Shooter auf dem Markt, trotzdem hat Valve mit dem Update die Performance verbessert. Bis zu 40 Prozent mehr Prozessorleistung werden versprochen, erste Community-Stimmen sprechen außerdem von einem deutlich schnelleren Wechsel zwischen Spiel und Desktop mit Alt+Tab.

Um die Verbesserung testen zu können, müsst ihr Counter-Strike mit der Kommandozeile "-d3d9ex" starten. Dazu einfach mit einem Rechtsklick im Steam-Menü die Eigenschaften von CS:GO öffnen und die Kommandozeile im entsprechenden Feld einfügen.

Counter-Strike: Global Offensive - Alle Skins des Danger Zone Case ansehen

Gegen toxische Community-Mitglieder

Mit dem Update werden auch neue Kommunikationsoptionen bereitgestellt, die insbesondere als Maßnahme gegen toxische User gedacht sind. Auch Streamer und YouTuber werden sich freuen. Die konkreten Anpassungen können in den Spieloptionen aktiviert werden:

Feindliches Team stummschalten

Alle Kommunikation bis auf Freunde und Party-Mitglieder stummschalten

Profil-Bilder anderer Spieler verstecken

Namen von Mitspielern werden gegen ihre Farbe (blau, lila) ausgetauscht

Damit wird Usern ein Riegel vorgeschoben, die allein durch ihre Anwesenheit provozieren wollen.

Die nächste Meisterschaft in Counter-Strike findet das erste Mal seit 2016 wieder in Deutschland statt. Genauer trägt der Veranstalter Starladder in Berlin das Turnier aus, das Finale wird in der Mercedes-Benz-Arena präsentiert. Mehr dazu und den Terminen für Qualifikations- und Hauptrunden finden sich in unserer News zum Starladder Berlin Major 2019.

