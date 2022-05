Cyberpunk 2077: Was ein Dataminer-Leak über das erste große Addon verrät

Fans von CD Projekts futuristischem Rollenspiel Cyberpunk 2077 freuen sich seit Längerem auf das erste große Story-Addon, auch wenn die offizielle Ankündigung bis April 2022 auf sich warten ließ und offenbarte, dass wir uns noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Zu Umfang, Setting und Story der Erweiterung war bisher allerdings so gut wie nichts bekannt. Ein neues, angebliches Dataminer-Leak will nun aber Licht ins Dunkel bringen und genauere Infos zum heiß ersehnten Addon liefern. Wie immer gilt allerdings: Lest die folgenden Absätze mit einer gewissen Vorsicht, da der Leak nicht seitens CD Projekt bestätigt wurde und sich das Addon noch in Entwicklung befindet.

Wir haben uns die geleakten Daten angesehen und euch die wichtigsten Infos aus dem Fund der Dataminer zusammengefasst. Dabei handelt es sich vorrangig um geleakte Dialoge. Spoiler wollen wir vermeiden, weswegen wir keine Story-Details nennen. Ebenso sehen wir davon ab, Quellen zum Leak zu teilen und möchten euch bitten, ebenfalls keine Links oder Hinweise auf die geleakten Daten weiterzuverbreiten.

Was wir aber gerne mit euch teilen ist unser Überblick über das große Update 1.5, das Cyberpunk endlich in den Zustand bringt, indem es schon zu Release hätte sein sollen:

Das erwartet vermutlich euch im kommenden Story-Addon

Nach Sichtung der über 250 Dateien sind folgende Dinge sehr wahrscheinlich:

Der Umfang des Addons dürfte in etwa dem von Hearts of Stone für The Witcher 3 entsprechen.

Während der Handlung werden der Stadtteil Pacifica, dessen Fixer Mr. Hands und das Netrunning, also das Hacken von Systemen und Personen eine tragende Rolle spielen.

Abseits davon scheinen auch diverse Nebenmissionen enthalten zu sein.

Ihr werdet jenseits von Pacifica ein brandneues Gebiet betreten können.

betreten können. Dort begegnet ihr auch einer komplett neuen Fraktion , denn die Megakonzerne bleiben diesem Gebiet fern.

, denn die Megakonzerne bleiben diesem Gebiet fern. Der DLC soll sich nahtlos in das Hauptspiel einfügen.

Auch im Addon sind Johnny Silverhand sowie dessen Vergangenheit ein zentrales Element.

Ebenso wird die Beziehung zu einigen anderen bekannten Charakteren vertieft.

Die Hauptgeschichte wird um ein zusätzliches Ende bereichert, wenn ihr den DLC abgeschlossen habt.

Wie wird sich das alles spielen?

Es ist natürlich schwierig das tatsächliche Gameplay nur anhand von englischen und polnischen Dialogen abzuleiten, doch scheint es, als würde uns hier ein ziemlich actiongeladenes Abenteuer mit neuen Mechaniken, Fahrzeugen und vermutlich auch Waffen erwarten.

Da Netrunning und Ripperdocs eine Rolle spielen, wären auch neue Implantate naheliegend. Die Qualität der Dialoge entspricht der das Hauptspiels und gelingt die Inszenierung der Handlung, dürfte sie sowohl spannend als auch abwechslungsreich werden.

Unklar ist noch, ob das neue Gebiet und dessen Fraktion auch nach Abschluss des DLC betretbar bleiben oder ob es sich um einen einmaligen Ausflug handelt. Eins ist jedoch sicher: Mit einer weiteren Option fürs Ende des Hauptspiels, hat das Addon einen starken Motivator im Gepäck, es erneut durchzuspielen. Naja außer vielleicht für Steffi, die das schlimmste Ende sowieso am besten fand.

Wir freuen uns nach all der trockenen Theorie jedenfalls darauf, erste bewegte Bilder der Story-Erweiterung zu sehen. Die findet ihr natürlich hier bei uns, sobald CD Projekt damit rausrückt.

Was sind eure Gedanken zu den geleakten Details? Habt ihr den Eindruck, die Entwickler setzen genau an den richtigen Ankerpunkten an oder hattet ihr euch was gänzlich anderes erhofft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!