GTA ist mehr oder weniger berüchtigt dafür, Spielern die Möglichkeit zu überlassen, Prostituierte nach getaner Arbeit zu erledigen, um damit sein Geld zurückzubekommen. In Cyberpunk 2077 wird das wohl so nicht funktionieren. Denn hier gibt es eine Fraktion, die sich vollständig dem Schutz der Mitarbeiter des Rotlichtmilieus verschrieben hat.

Diese Gruppierung nennt sich »The Mox« und setzt sich dafür ein »die arbeitenden Frauen und Männer beschützen«. Sie gründeten sich nach dem Tod von Elizabeth »Lizzie« Borden, einer Stripclub-Besitzerin und Prostituierten, die stets darauf achtete ihre Angestellten fair zu behandeln und gegen gewaltbereite Kunden verteidigte.

Die Mox haben zudem noch eine weitere Besonderheit: Es handelt sich bei ihnen um die erste Fraktion, die nicht aus der Brettspielvorlage von Mike Pondsmith stammt. Sie wurden von CD Projekt Red extra für das Videospiel entworfen.

Formed in 2076 after the death of Elizabeth “Lizzie” Borden, a strip club owner & ex-prostitute who treated her workers fairly and defended them from violent clients, The Mox refer to themselves as “those who protect working girls and guys” from violence and abuse. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/X1Ie8JjPYo