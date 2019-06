Wie schon 2018 gab es auch auf der diesjährigen E3 eine große Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077 - hinter verschlossenen Türen. Mehr als 45 Minuten bekamen Fachbesucher live vorgespielt, gezeigt wurde das heruntergekommene Viertel Pacifica, das gescheiterte Glücksspiel-Paradies von Night City. Die Öffentlichkeit bekam davon bislang allerdings noch nichts zu sehen. Falls ihr jedes spannende Detail dieses Walkthroughs bereits jetzt aufsaugen wollt, empfehlen wir euch unser Titelstory-Epos für alle GameStar-Plus-Nutzer.

Am 30. August wird sich das voraussichtlich ändern. Also nicht unsere Plus-Preview, die bleibt bis in alle Ewigkeit erhalten. Aber die Exklusivität der E3-Demonstration wird pünktlich zur PAX West aufgehoben. CD Projekt plant, den gesamten Walkthrough mit der Öffentlichkeit zu teilen - so geschah es auch im vergangenen Jahr unmittelbar nach der Gamescom.

It's going to happen exactly during PAX West. :) — Marcin Momot (@Marcin360) June 12, 2019

Die PAX West findet vom 30. August bis zum 2. September 2019 statt. Den Termin könnt ihr euch also dick im Kalender markieren. Oder auf dem Smartphone. Oder so. Im vergangenen Jahr veröffentlichte CD Projekt das gesamte Video auf dem eigenen YouTube-Kanal und via Livestream - so wird es sicherlich auch 2019 laufen.

Bis dahin könnt ihr euch auch außerhalb des Plus-Bereichs die 19 wichtigsten Erkenntnisse aus der neuen Cyberpunk-Demo durchlesen. Dort erfahrt ihr auch mehr über die Rolle von Keanu Reeves, der für seine Figur Johnny Silverhand beinahe die meisten Dialogzeilen im gesamten Spiel vertonen musste.