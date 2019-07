Bis zum Release von Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 ist es noch ein wenig hin. Dafür nutzt Entwickler CD Projekt Red die Gamescom 2019, um Besuchern der Videospielmesse Gameplay und Infos zum Rollenspiel zu präsentieren. Wir verraten euch, auf was ihr euch bei der diesjährigen Gamescom zu Cyberpunk 2077 freuen könnt.

Was es zu Cyberpunk 2077 auf der Gamescom 2019 zu sehen gibt

Der öffentliche Stand von CD Projekt Red befindet sich in der Entertainment Area von Halle 6 im Bereich C049. Also dort, wo sich unter anderem Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive und Bandai Namco herumtummeln. Vor Ort wird der Entwickler täglich (also von Mittwoch bis Samstag) eine Testversion von Cyberpunk 2077 vorspielen. Besucher müssen jedoch beachten, dass die Präsentation erst ab 18 Jahren freigegeben ist: Wer kein rotes Altersbändchen besitzt, darf nicht teilnehmen.

Auf unsere Nachfrage hin erklärte CD Projekt Red, dass es sich bei dem gezeigten Material um eine kompaktere Version der Gameplay-Demo der E3 2019 handeln wird, die unter anderem näher auf die Rolle von Johnny Silverhand (Keanu Reeves) eingeht.

Die Demo des Spiels wird hinter den verschlossenen Türen des Business-Bereichs übrigens etwas umfangreicher ausfallen als im öffentlichen. Was genau CD Projekt Red zeigt, könnt ihr möglicherweise schon jetzt in unserer umfangreichen Preview der E3 2019 nachlesen.

Zudem plant CD Projekt Red eine »kleine Überraschung« für Fans von Cyberpunk 2077 auf der Gamescom 2019 - um was genau es sich dabei handelt, ist im Moment allerdings noch ein Geheimnis.

Cosplay-Contest zu Cyberpunk 2077 auf der Gamescom 2019

Auf der Gamescom 2019 veranstaltet CD Projekt Red außerdem die erste Offline-Qualifikationsrunde des hauseigenen Cosplay-Wettbewerbs zu Cyberpunk 2077. Die findet am Freitag, den 23. August am Messestand des Entwicklers in Bereich C049 in Halle 6 statt.

Wer sich hier durchsetzt, kann auf dem ersten Platz der Qualifikationsrunde 2.000 US-Dollar (also umgerechnet ca. 1.800 Euro) sowie mehrere Merchandise-Artikel zum Spiel mit nach Hause nehmen und qualifiziert sich für die Teilnahme in der Finalrunde.

Der Gewinner des Cosplay-Contests erhält nicht nur ein Preisgeld, das aus dem Preispool aus insgesamt 40.000 US-Dollar ausgeschöpft wird, sondern landet als Gesicht auf einem Magazin-Cover und könnte offizieller Partner von CD Projekt Red werden.

Bei der Gamescom 2019 handelt es sich neben PAX West, der Tokyo Game Show, Igromir und der Paris Games Week um eine von insgesamt fünf weltweiten Stationen, bei denen sich Cosplayer in Cyberpunk-Schale schmeißen können, um an dem Wettbewerb zu teilzunehmen.

Falls ihr es auf keines der oben genannten Events schafft, könnt ihr eure Cosplay zu Cyberpunk 2077 auch online einreichen.

