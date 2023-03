Cyberpunk 2077: Jetzt steht endlich fest, wann das heiß erwartete Phantom Liberty richtig enthüllt wird

Ab Juni 2023 gibt es endlich konkrete Infos zum Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty.

Irgendwann 2023 soll die erste und einzige große Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 erscheinen: Phantom Liberty. Doch bis auf zwei Trailer, die Bestätigung von Keanu Reeves und Idris Elba und einer Handvoll Infoschnipsel lassen konkrete Details derzeit noch auf sich warten.

Mehr Phantom Liberty im Juni 2023

Das soll sich im Juni ändern: CD Projekt Red hat offiziell verlauten lassen, dass es ab diesem Monat die Marketing-Kampagne zu Phantom Liberty anlaufen wird. Das bedeutet, dass sich Fans spätestens im Juni 2023 und in den darauffolgenden Wochen endlich mehr über den großen Story-DLC für Cyberpunk 2077 erfahren werden.

Wie genau CD Projekt Reds Pläne aussehen, wissen wir allerdings noch nicht. Diesbezüglich müssen wir uns erstmal noch in Geduld üben. Theoretisch würde im Juni das Summer Game Fest stattfinden (die E3 wurde ja abgesagt), auf dem sich Phantom Liberty ebenfalls präsentieren könnte.

Wahrscheinlich dürfen Fans aber auch fest mit einer oder mehreren neuen Ausgaben von CD Projekt Reds Livestream-Format Night City Wire rechnen, in dem Phantom Liberty genauer vorgestellt wird. In Vorbereitung darauf wollt ihr vielleicht noch mal einen Blick in den letzten Story-Trailer zu Phantom Liberty werfen:

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Was wir bisher über Phantom Liberty wissen

Phantom Liberty wird die einzige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 und soll irgendwann 2023 erscheinen. Für die Erweiterung kehrt Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurück, während Idris Elba (The Suicide Squad, Pacific Rim) als Agent Solomon Reed auftritt.

Um was sich die Handlung dreht, wie umfangreich Phantom Liberty wird und was alles in dem Addon steckt, bleibt aktuell noch offen. Wir wissen aber zumindest schon einmal: Phantom Liberty schlägt in einem Punkt schon jetzt die großen Witcher 3-DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine - denn Phantom Liberty wird die kostenintensivste Erweiterung für CD Projekt Red.

Was bisher zu Phantom Liberty bekannt ist und was ihr sonst noch zu dem großen Addon für Cyberpunk 2077 wissen solltet, haben wir für euch bereits in einer Reihe Artikel zusammengefasst. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein.

Lasst uns bis dahin schon einmal in den Kommentaren wissen: Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Phantom Liberty und ganz allgemein der Zukunft von Cyberpunk 2077? Was sollten eurer Meinung nach zukünftige Updates unbedingt noch bringen? Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Zustand des Rollenspiels? Wir sind gespannt!