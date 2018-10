Cyberpunk 2077 soll trotz seiner urbanen Shooter-Gewandung ein vollwertiges Rollenspiel werden mit komplexen Charaktermechaniken und unzähligen, ineinander verschachtelten Quests. Wie genau Entwickler CD Projekt die Open World samt Story-Kampagne spielmechanisch strukturieren will, ist noch nicht gänzlich klar. Aber zumindest häufen sich die Info-Mosaiksteinchen, mit denen sich nach und nach ein Gesamtbild zusammensetzt.

So grenzten sich die Cyberpunk-Entwickler bereits vom Open-World-Design eines GTA 5 ab. Jetzt kommuniziert Level-Designer Miles Tost in einem Interview mit GamingBolt erste Details dazu, wie Neben- und Hauptmissionen verbunden sind. Die Sidequests werden nämlich aller Voraussicht nach Auswirkungen auf den Verlauf der Hauptgeschichte haben.

"Nebenmissionen sind für uns eine tolle Gelegenheit, Geschichten unserer Cyberpunk-Welt zu erzählen. Denn selbst wenn es sich bei ihnen um keinen direkten Teil der Hauptquest handelt, so verbinden sich diese Nebenaufträge trotzdem mit der Welt und erweitern bestimmte Teile davon, beispielsweise die Charaktere. All das ist verbunden. Und ja, das schließt auch mit ein, dass unsere Nebenaufträge den Verlauf der Hauptgeschichte beeinflussen könnten."

So eine enge Verknüpfung von Haupt- und Nebenmissionen gehört heutzutage in vielen Rollenspielen zum guten Ton, aber wir halten's trotzdem für eine interessante Info, dass man in Nebenaufträgen beispielsweise neue Optionen für die großen Aufträge der Cyberpunk-Kampagne freischalten könnte.

Miles Tost formuliert diesen Zusammenhang allerdings im Konjunktiv: Bis zum Release von Cyberpunk 2077 können sich noch viele Dinge ändern. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.