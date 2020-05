Am 11. Juni 2020 startet CD Projekt Red ein Event rund um Cyberpunk 2077. Das kündigte der offizielle Twitter-Kanal jetzt mit den einfachen Worten »Get Ready!« an. Doch was verbirgt sich hinter der »Night City Wire« genannten Veranstaltung?

Night City Wire ist Teil des Summer Game Fest

Bei Night City Wire handelt es sich um eine Veranstaltung im Rahmen von Geoff Keighleys Summer Game Fest - ein Ersatz-Event für die abgesagte E3 2020 zahlreicher Videospielentwickler- und Publisher.

Das Fernseher-Emoji im Tweet lässt vermuten, dass das Studio für diesen Anlass mindestens eine Live-Übertragung plant, bei der ihr mehr über das am 17. September erscheinende Rollenspiel der Witcher-Macher erfahren werdet.

Was werden wir von Cyberpunk 2077 sehen?

Das Spiel an sich ist bereits fertig. Derzeit arbeitet das Team nur noch an Dingen wie technisches Polishing sowie Bugfixing. Entsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihr zu dem Event neues Material zu Cyberpunk 2077 zu sehen bekommt.

Wir könnten uns folgendes vorstellen, um auf den Release des Rollenspiels am 17. September 2020 vorzubereiten:

Neuer Trailer: Zur E3 2020 - die einst für den selben Zeitraum geplant war - hätte es höchstwahrscheinlich einen neuen Trailer gegeben. Der könnte jetzt im Rahmen von Night City Wire erscheinen.

CDPR könnte uns neue komplett zusammenhängende Gameplay-Szenen vorführen, in denen sie weitere Quests, Charaktere, Augmentations und Waffen vorstellen.

Bekommen wir eine spielbare Demo?

Der US-Moderator und Branchen-Insider Geoff Keighley startete das Summer Game Fest als eine digitale Messe mit dem Ziel, Gaming-Fans auf der ganzen Welt neues Material oder sogar komplett neue Spiele vorzustellen - wenn sie schon nicht persönlich an den Messen teilnehmen können.

Im Zuge des Steam Spielefestivals vom 9. bis 14. Juni soll es beispielsweise Zugang zu neuen Videospiel-Demos geben und dergleichen zu geben. Wir halten es erfahrungsgemäß jedoch für eher unwahrscheinlich, dass ihr eine zeitlich befristete Demo von Cyberpunk 2077 selbst herunterladen und anspielen könnt. Komplett ausgeschlossen ist diese Möglichkeit jedoch nicht.

Ein Leak von der brasilianischen Alterseinstufung brachte erst kürzlich neue Informationen zum Spiel ans Tageslicht. Wie aus denen hervorgeht, wird Cyberpunk 2077 »sehr düster«. Gar Dinge wie Verstümmelung, Selbstmord und sexuelle Ausbeutung sollen thematisiert werden. CD Projekt warnte aber bereits im Vorfeld, dass sich das Spiel an ein erwachsenes Publikum richtet und ernsthafte Themen behandeln wird.

Der Release ist trotz Corona-Pandemie nach wie vor für den 17. September 2020 geplant. Und obwohl einige deutsche Entwickler bezweifeln, dass CDPR diesen Termin einhalten kann, beteuert das Entwicklerstudio, dass es keine zweite Verschiebung geben wird.