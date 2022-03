Cyberpunk 2077 hat ein neues Update erhalten. Der Patch 1.52 fällt bei weitem nicht so umfangreich aus wie vorherige Updates, behebt aber dennoch eine ganze Reihe an Bugs und hat sogar einige Komfort-Verbesserungen im Gepäck.

Wie gehabt stellen wir euch weiter unten einige Highlights des neuen Softwareflickens vor. Wenn ihr euch die kompletten Patchnotizen durchlesen möchtet, findet ihr diese natürlich auf Seite 2 dieses Artikels.

Alle Infos zu Patch 1.52 für Cyberpunk 2077

Wann erscheint Patch 1.52? Das neue Update erscheint am 22. März 2022 und wird derzeit für alle Plattformen ausgerollt. Wie immer wird der Patch auf Steam und GOG automatisch heruntergeladen und installiert, sofern ihr diese Funktion nicht deaktiviert habt.

Wie groß ist Patch 1.52? Bei GOG bringt das Update 1,22 GB auf die Bühne. Die Dateigröße für Steam reichen wir nach, sobald wir sie in Erfahrung bringen konnten.

Was ändert sich alles? Zu den Highlights des neuen Updates zählen unter anderem zwei nützliche Fehlerbehebungen und eine Komfortverbesserung:

Keine doppelten Käufe für Makeovers mehr: Seit dem Riesenpatch 1.5 könnt ihr für V's ursprüngliches Apartment verschiedene Makeovers, quasi Farbanstriche, kaufen. Wer jedoch nicht aufgepasst hat, konnte bislang sogar ein und das selbe Makeover erneut erwerben, was natürlich unnötigerweise euren Geldbeutel belastet hat. Dieser Fehler wurde behoben.

Die optische Gestaltung eures Apartments ist nur eine von tausenden Änderungen, die mit dem riesigen Update 1.5 vor einigen Wochen ihren Weg in Cyberpunk 2077 gefunden haben. In welchem Zustand sich das Spiel mittlerweile befindet, könnt ihr euch in folgendem Video anschauen:

Ey man, wo ist mein Auto? Bislang konnte es passieren, dass von euch angeforderte Fahrzeuge nicht in eurer Nähe spawnen, sondern irgendwo mitten in der Pampa. Auch hier wurde Hand angelegt, ab sofort tauchen die Autos unmittelbar bei euch auf.

Bislang konnte es passieren, dass von euch angeforderte Fahrzeuge nicht in eurer Nähe spawnen, sondern irgendwo mitten in der Pampa. Auch hier wurde Hand angelegt, ab sofort tauchen die Autos unmittelbar bei euch auf. Fixer-Belohnungen werden im Stash markiert: Ein Plus an Komfort erwartet euch im Stash. Wenn dieses Lager innerhalb eures Apartments ohnehin schon fast aus allen Nähten platzt, kann es wirklich knifflig sein, die Belohnungen für die Fixer-Aufträge auf einen Blick zu erkennen. Dank Patch 1.52 werden Fixer-Rewards nun optisch im Stash markiert.

Was ist mit der Technik?

Mittlerweile läuft Cyberpunk 2077 sowohl auf dem PC als auch auf der aktuellen Konsolengeneration äußerst stabil. Das zeigt sich auch in den Patchnotes, denn technische Verbesserungen machen sich zumindest für unseren Heimrechner ziemlich rar.

Abgesehen von einigen gefixten Animationen, fehlenden oder falschplatzierten Objekten sowie kleineren HUD-Optimierungen ändert sich in technischer Hinsicht nichts.

So, und wie beendet man einen kleinen, aber feinen Artikel zu einem neuen Cyberpunk-Patch am besten? Natürlich mit einem Schmankerl für die Ohren! Im GameStar Podcast erklärt euch Markus, weshalb Night City ihn aufgrund einer unerwarteten Stärke einfach nicht mehr loslässt.