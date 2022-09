Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter? Diese Woche gibt’s endlich neue Infos - so seid ihr dabei

Schon bald gibt’s neue Infos zu Cyberpunk 2077! CD Projekt Red hat eine neue Ausgabe des hauseigenen Night City Wire-Livestream angekündigt und will verraten, wie es mit dem Rollenspiel weitergeht. Wir könnten also endlich konkrete Informationen zu den Story-DLCs und neuen Addons erhalten oder zumindest, was uns mit Update 1.6 erwartet.

Gleichzeitig soll es aber auch um Cyberpunk: Edgerunners gehen: den Anime von Studio Trigger, der am 13. September 2022 auf Netflix aufschlägt. Wir verraten euch, wann der neueste Night City Wire startet und wie ihr das Geschehen live mitverfolgt.

Die wichtigsten Infos zum Livestream

Wann geht’s los?

CD Projekt Red hat bereits einen konkreten Termin geteilt, wann der Livestream zu Cyberpunk: Edgerunners und der Zukunft von Cyberpunk 2077 stattfinden soll:

Datum: Am 6. September 2022

Am 6. September 2022 Uhrzeit: Um 17 Uhr nach deutscher Zeit

So seid ihr dabei

Die neueste Ausgabe des Night City Wire könnt ihr ganz einfach auf der folgenden Plattform live ansehen:

Das erwartet euch

Was genau im Zuge des Livestreams präsentiert wird, verrät CD Projekt Red zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Allerdings werden zumindest schon einmal zwei grobe Themenbereiche angerissen. Was genau letztendlich enthüllt wird, erfahren wir erst am 6. September ab 17 Uhr.

Neue Infos zu Cyberpunk: Edgerunners

Der offizielle Anime zum Rollenspiel startet am 13. September 2022 auf Netflix. Kurz vor Release wird CD Projekt Red im Zuge des hauseigenen Livestreams also wahrscheinlich nochmal ordentlich die Werbetrommel rühren. Was genau euch mit Edgerunners erwartet, haben wir für euch in unserer großen Übersicht zusammengefasst:

Übrigens wurde erst vor kurzem ein brandneuer Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners veröffentlicht, der nicht gerade mit Blut und nackten Tatsachen geizt. Werft vielleicht einfach mal selbst einen Blick hinein, um euch ein konkretes Bild von der Netflix-Serie zu machen:

Die Zukunft von Cyberpunk 2077

Seit dem Release von Patch 1.5 Anfang des Jahres ist es ein klein wenig still um das Rollenspiel geworden. CD Projekt Red ließ lediglich durchblicken, dass erst 2023 der Story-DLC für Cyberpunk 2077 erscheinen soll. Dass es im Zuge des Livestreams endlich neue Infos dazu gibt, ist durchaus wahrscheinlich.

Ebenso könnte CD Projekt Red Update 1.6 für Cyberpunk 2077 ins Rennen schicken. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich allerdings nur darüber spekulieren, was für Verbesserungen genau ein neuer Patch bringt. Wir rechnen aber auf jeden Fall mit einem Transmog-System! Immerhin gab es dafür schon sehr eindeutige Hinweise, eine offizielle Ankündigung halten wir seitdem nur noch für eine Frage derzeit.

Natürlich bleiben wir für euch am Ball und lassen es euch so schnell wie möglich wissen, was für neue Informationen CD Projekt Red zur Zukunft von Cyberpunk 2077 teilt. Wie sich das Rollenspiel seit der Veröffentlichung des letzten Updates spielt, erfahrt ihr in unserem großen Test-Update zu Cyberpunk 2077.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr für die Zukunft von Cyberpunk 2077: Was sollen eurer Meinung nach neue Patches, Updates und DLCs liefern? Wünscht ihr euch auch schon seit geraumer Zeit ein Transmog-System? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!