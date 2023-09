Cyberpunk 2077: Ihr könnt schon jetzt in ein brandneues Gebiet einbrechen - aber macht das lieber nicht

In diesem Fall werden Entdeckertum und übermäßige Neugier bestraft.

In wenigen Tagen, am 26. September 2023, erscheint die heiß erwartete Erweiterung Phantom Liberty für CD Projekt Reds neuestes Rollenspiel Cyberpunk 2077. Zu den neuen Inhalten gehört ein neues Gebiet, das bisher nicht zu erreichen war: Dogtown.

Wie mehrere Reddit-Nutzer nun herausgefunden haben, kann es über Umwege auch jetzt schon betreten werden. Davon raten wir allerdings strengstens ab, da es euch die Spielerfahrung von Phantom Liberty merklich vermiesen kann.

Ein einmaliges Erlebnis wird ruiniert

Die Mauer zu Dogtown kennt ihr vermutlich alle und vermutlich fragt ihr euch, was sich dahinter verbirgt. Eigentlich sollte ihr das erst mit der kommenden Erweiterung erfahren, doch wie der Reddit-Nutzer Saturn1243 und weitere herausgefunden haben, könnt ihr das auch jetzt schon. Das Ergebnis ist allerdings etwas ernüchternd.

Dogtown ist noch nicht fertig: Die Texturen werden nicht in vollständiger Auflösung geladen und das gesamte Gebiet ist mit Bugs verseucht. Kein Wunder, schließlich wird es erst Ende September vollständig veröffentlicht. Wie es in Dogtown ausschaut, könnt ihr im folgenden Bild sehen. Wir raten jedoch ausdrücklich davon ab, wenn ihr euch nicht eines einzigartigen Spielerlebnisses berauben wollt:

Zum Anschauen anklicken Spoilerwarnung In Phantom Liberty wird Dogtwon besser aussehen. Bildquelle: 1_e1 (Reddit).

Der erste Besuch in Dogtown ist etwas Besonderes: Wir wollen nicht zu viel im Voraus verraten. Jedoch sei gesagt, dass der erste Besuch in Dogtown im fertigen DLC etwas Einzigartiges ist. Diesem Erlebnis würdet ihr beraubt werden, wenn ihr euch jetzt schon durch Bilder, Videos oder gar einen eigenen Besuch in dem neuen Gebiet spoilert.

Wie komme ich jetzt schon nach Dogtown?

Falls euch etwaige Spoiler egal sein sollten, könnt ihr selbst probieren, Dogtown zu betreten. Wie genau Saturn1243 das neue Gebiet betreten hat, verrät er leider nicht. Wir vermuten die Doppelsprung-Technik, mit der man auch das Gefängnis betreten kann.

Das Haupttor von Dogtown findet ihr in Pacifica im südlichen Gebiet von Night City. Den exakten Punkt auf der Karte markiert das rote X:

Ihr wollt einen Weg nach Dogtown? Sucht ihn doch! Irgendwo in Pacifica ist der Eingang in ein brandneues Gebiet versteckt.

Was haltet ihr davon, Gebiete zu betreten, noch bevor die Entwickelnden es autorisieren? Werdet ihr auch versuchen, vor der Veröffentlichung von Phantom Liberty nach Dogtown zu gelangen? Was erwartet ihr von der kommenden Erweiterung? Werdet ihr sie spielen oder lasst ihr sie lieber aus? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!