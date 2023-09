Cyberpunk 2077: Die meisten von euch wollen ein neues Savegame für Phantom Liberty anfangen

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum Release des großen Story-DLCs von Cyberpunk 2077. Ab dem 26. September werden die Samurai in Phantom Liberty das neue Stadtteil Dogtown betreten können (auch wenn einige es heimlich jetzt schon tun …) und sich ins Abenteuer stürzen.

Die Entwickler von CD Projekt Red haben vor einigen Tagen empfohlen, dafür einen neuen Spielstand anzufangen. Die vielen Änderungen, die zusammen mit dem DLC und dem großen Update 2.0 ins Spiel kommen, werden das Spielerlebnis stark beeinflussen.

Wir waren neugierig, was eure Pläne für den Start von Phantom Liberty sind. In einer Umfrage habt ihr uns zahlreich geantwortet.

Von den über 8.500 Leserinnen und Lesern, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, hat sich die deutliche Mehrheit von 55 % für einen neuen Spielstand entschieden. Obwohl dieser Teil von euch Cyberpunk 2077 schon gespielt hat, werdet ihr zum Start von Phantom Liberty neu anfangen oder habt es sogar schon getan.

Aber nicht alle von euch machen es aufgrund der Empfehlung von Entwicklern. Manche von euch haben zum Launch von Cyberpunk mit technischen Problemen gekämpft und beschlossen, das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt zu probieren.

Habe damals zum Release 65 Stunden in das Spiel gesteckt und kaum Haupt-Missionen gemacht. Aber da es bei mir immer an einer Stelle abgestürzt ist, hab ich es dann aufgegeben. Nach knapp 3 Jahren werd ich es mit 2.0 wieder anfangen und schauen, ob es nun besser läuft. [...]”

Ich habe CP2077 damals direkt zu Release einmal durchgespielt. Das ist so lange her, dass ich mich an Vieles nicht mehr erinnern kann. Zudem ist das Spiel seitdem ja auch in vielen Dingen überarbeitet worden und wird mit dem Add-On und Update 2.0 noch einiges mehr Neues bieten, sodass für mich nur ein kompletter Neustart des Spiels in Frage kommt, um das Spiel in der aktuellen Form dann nochmal neu und besser zu erleben. [...]