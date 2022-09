The Witcher 4: CD Projekt Red plant bereits mehrere Fortsetzungen

CD Projekt Red arbeitet bereits an seinem nächsten großen Projekt nach Cyberpunk 2077: The Witcher 4, das im Moment noch keinen richtigen Namen hat und unter dem Arbeitstitel The Witcher: A New Saga Begins entsteht. Und wie diese Bezeichnung bereits vermuten lässt, soll es sich dabei nicht um das einzige neue Witcher-Spiel handeln.

Ja, es wird wirklich eine neue Witcher-Saga

Das bestätigt der CEO Adam Kicinski jetzt in einer Investorenkonferenz ganz offiziell. Kicinski zufolge befindet sich das neue The Witcher aktuell in der Pre-Production - also in einer recht frühen Entwicklungsphase - während man bereits über mehrere Fortsetzungen nachdenkt:

Wir haben kommuniziert, dass es eine neue Saga geben wird. Natürlich befinden wir uns aktuell noch in der Pre-Production des ersten Spiels dieser Saga. Aber wir haben nicht nur ein neues [Witcher-]Spiel im Hinterkopf. Die erste Saga hat sich aus insgesamt drei Spielen zusammengesetzt, also denken wir gerade über mehr als nur einen Titel nach. [...] Adam Kicinski von CD Project Red in einer Investorenkonferenz vom 7. September 2022

Was für einen Vorteil diese Entscheidung nach sich ziehen könnte: Mehr Details lässt sich Adam Kicinski zum aktuellen Zeitpunkt nicht entlocken. Die Entscheidung, gleich mehrere Fortsetzungen mitzubedenken, könnte für die neue Witcher-Saga aber einen entscheidenden Vorteil haben.

So stand beispielsweise das allererste The Witcher noch ziemlich für sich alleine. Erst bei Assassins of Kings wurden Elemente der Story darauf ausgelegt, in einer potenziellen Fortsetzung (also Wild Hunt) wieder aufgegriffen zu werden. Entsprechend fügen sich The Witcher 2 und The Witcher 3 wesentlich organischer zusammen, während der erste Teil gerne mal vergessen wird.

Eine von Anfang an konzipierte Spiele-Saga hätte einen weiteren entscheidenden Vorteil: CD Projekt Red könnte für die neue Witcher-Reihe auf ein ähnliches Konzept wie die Mass Effect-Trilogie zurückgreifen. Soll heißen: In den vorangegangenen Teilen getroffene Entscheidungen könnten sich auf die Handlung der Nachfolger auswirken.

Was wir bisher über das neue Witcher wissen

Das ist aktuell bekannt: Im Moment gibt es nur sehr wenige konkrete Details zu The Witcher: A New Saga begins. Die wichtigsten Punkte haben wir für euch in den folgenden Stichpunkten für euch gesammelt:

The Witcher 4 wird nicht The Witcher 4 heißen. Marcin Iwinski verriet bereits im Jahr 2017, dass The Witcher als Trilogie konzipiert wurde - und eine Trilogie keinen vierten Teil haben kann.

The Witcher 4 wird - wenig überraschend - ein Rollenspiel mit Open World.

Die Story wird für sich alleine stehen und setzt keine Spielzeit in den Vorgängern voraus.

Im ersten Teaser zu The Witcher 4 wurde ein Luchs-Medaillon gezeigt. Fans vermuten deswegen, dass sich das Spiel um Geralts Ziehtochter Ciri als Protagonistin drehen könnte. Mehr zur Fan-Theorie um das Luchs-Medaillon lest ihr in unserem Artikel zu dem Thema.

Für The Witcher 4 wechselt CD Projekt Red von der hauseigenen Red-Engine auf die Unreal Engine 5. Was für konkrete Vorteile das nach sich ziehen soll, könnt ihr hier nachlesen.

The Witcher 4 soll auf dem PC nicht exklusiv im Epic Games Store erscheinen. CD Projekt Red bekräftigte bereits, dass das Spiel Store-übergreifend veröffentlicht wird.

Warum es bisher so wenige Infos gibt: Falls ihr euch fragt, warum CD Projekt Red das neue Witcher schon jetzt angekündigt hat und gleichzeitig so wenige Details dazu verrät, haben wir die Antwort für euch: der Reveal war nicht für uns bestimmt. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr in unserem Video zu dem Thema.

NextGen-Update soll noch 2022 kommen: Fans von Geralt, Ciri, Yennefer, Triss und Co. dürften sich derweil fragen, was aus dem geplanten Upgrade für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S von The Witcher 3 geworden ist.

Das Upgrade wurde im April 2022 verschoben, später bekräftigte CD Projekt Red, dass jetzt das vierte Quartal des Jahres als Release angepeilt wird. Daran hat sich nichts geändert, wie jetzt im Zuge der gleichen Investorenkonferenz kommuniziert wurde. Einen konkreten Termin gibt es zwar noch immer nicht, der dürfte aber nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

Was bringt das NextGen-Update? Das Upgrade ist nicht nur für Konsolen-Spieler spannend. Auch die PC-Version soll von den geplanten technischen Verbesserungen wie Raytracing profitieren. Außerdem sind kostenlose DLCs geplant, die auf der Netflix-Serie mit Henry Cavill basieren.

Für Besitzer der PS4- und Xbox One-Version von The Witcher 3 ist das NextGen-Upgrade übrigens kostenlos. Damit dürften auch PC-Spieler nicht nochmal zur Kasse gebeten werden. Wartet diesbezüglich aber am besten erstmal die offizielle Bestätigung ab.

Was haltet ihr davon, dass CD Projekt Red gleich über mehrere neue Witcher-Spiele nachdenkt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Witcher: A New Saga begins? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!