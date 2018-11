Red Dead Redemption 2 kann man sich in vielerlei Hinsicht zum Vorbild nehmen, überzeugte der Titel die Kollegen von GamePro im Test doch fast in allen Belangen. Bei CD Projekt will man sich vor allem bemühen, einen ähnlich reibungslosen Launch ohne Bugs bei Cyberpunk 2077 über die Bühne zu bringen.

Die ersten beiden Witcher-Teile waren noch von vielen Bugs geplangt und auch The Witcher 3 hatte anfangs noch mit ein paar Problemen zu kämpfen. Man will sich deshalb bei Cyberpunk 2077 schon vor dem Release genug Zeit nehmen, um Bugs zu beheben.

Das geht aus einem Konferenz-Anruf zwischen CD Projekt und dem Maklerhaus Vestor DM hervor. Bei dem wurde CD Projekts CEO Adam Kici?ski direkt gefragt, ob man sich Red Dead Redemption 2 mit seiner beachtlichen Metacritic-Wertung von 97 zum Release zum Vorbild nehme (The Witcher 3 steht aktuell bei 92 auf der Konsole und 93 auf dem PC).

"Zweifelsohne hat die Qualität eine herausragende Bedeutung für uns. Wir streben danach Spiele zu veröffentlichen, die so ausdefiniert wie Red Dead Redemption 2 und andere kürzliche Rockstar-Releases im Allgemeinen sind. Dieses Spiel ist exzellent, übrigens, wir feuern sie an. Unfassbare Kritiken, exzellente Verkaufszahlen. Was lehrt uns das? Es zeigt uns, dass wir außergewöhnliche Spiele veröffentlichen müssen und das ist genau, was wir vorhaben."

»Wer erfolgreich sein will, braucht einen Hit«

Kici?ski gibt zudem an, dass die Spieler sich immer stärker auf einzelne Hits festlegen würden, weil Spiele mittlerweile so umfangreich seien. Wer ein großes Stück vom Kuchen abhaben wolle, müsse also unter den Besten sein.

Im zufolge sei Cyberpunk 2077 auf dem besten Weg dahin, die Entwicklung würde »zügig und nach Plan verlaufen«. Man habe auch reichlich Zeit eingeplant um große und kleine Bugs schon vor dem Launch zu beseitigen. Konkrete Angaben, wann wir mehr zu Cyberpunk zu sehen bekommen, will Kici?ski aber nicht machen.

Einen Release-Termin hat Cyberpunk ebenfalls noch nicht. Laut Entwickler soll das Interesse am Spiel aber schon jetzt um ein Vielfaches höher sein, als noch bei The Witcher 3.

