Dark and Darker: Bald verfliegt die letzte Chance, das Steam Next Highlight gratis zu spielen

Das Steam Next Fest endet am 13. Februar, und damit auch die Gelegenheit, hunderte Spiele kostenlos auszuprobieren. Doch immerhin einen riesigen Erfolg des Events könnt ihr noch ein paar Tage spielen: Das PvP-Fantasy-Rollenspiel Dark and Darker verlängert seine Anspielphase und lässt euch noch weitere Schätze aus dunklen Hallen bergen!

Falls ihr das Steam Next Fest verpasst habt, könnt ihr euch diese Woche außerdem auf einige spannende neue Spiele freuen:

Wie lange ist Dark and Darker noch verfügbar?

Laut einem Blogpost auf Steam wollen die Entwickler die Alpha-Version von Dark and Darker noch bis zum 16. Februar zur Verfügung stellen. Eine genaue Uhrzeit wird nicht angegeben, wir vermuten aber, dass ihr wahrscheinlich bis um 19 Uhr Zeit habt. Auch das Steamfest läuft nämlich bis um 19 Uhr abends.

Was ist Dark and Darker?

2:06 Dark and Darker: Der düstere PvP-Dungeoncrawler erklärt sein Gameplay im Trailer

In Dark and Darker kämpft ihr euch in der Ego-Perspektive allein oder in einer Gruppe von bis zu 3 Helden durch eine unterirdische Festung, erledigt Monster und erbeutet wertvolle Schätze. Am Ende geht es dann vor allem darum, wieder lebendig aus dem Dungeon zu flüchten. Es wollen euch nämlich nicht nur KI-Gegner, sondern auch andere Spielerinnen und Spieler ans Leder. Sterbt ihr, verliert ihr jegliche Ausrüstung und gesammelte Schätze. Wie das Gameplay aussieht, zeigt euch obiger Trailer.

Dark and Darker zeichnet sich nicht nur durch seine recht außergewöhnliche Idee, sondern auch durch seinen besonders hohen Schwierigkeitsgrad aus. Bereits kleinere Fehler können euch das Leben kosten und Gefahr lauert überall. Die bockschwere Dungeon-Extraction kommt aber gut an und zog mit ihrer Demo bereits über 100.000 Spielerinnen und Spieler an. Auch wir haben das Spiel ausprobiert:

Seid ihr bereits auf Dark and Darker aufmerksam geworden und habt es sogar schon gespielt? Gefallen euch die Fantasy-Dungeons mit Extraktions-Gameplay und seid ihr erfolgreich mit euren Schätzen entkommen? Oder hattet ihr am Wochenende anderes zu tun und schaut euch das Spiel jetzt erst an?