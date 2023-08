Eines der spannendsten Fantasy-Spiele kehrt trotz andauerndem Rechtsstreit zurück

Dark and Darker konnte nun endlich in den Early Access starten.

Die Entwickler von Dark and Darker konnten sich nur kurz freuen: Wenige Tage nachdem die Demo ihres Mittelalter-Extraktionsspiels auf Steam durch die Decke ging, sahen sie sich mit schweren Vorwürfen des Spiele-Publishers Nexon konfrontiert. Wegen des angeblichen Diebstahls von Assets und Ideen wurde Dark and Darker von Steam verbannt. Jetzt erscheint es aber trotzdem.

Über Umwege zum Release

Nachdem Dark and Darker von Steam verschwand, wollten die Entwickler trotzdem nicht aufgeben, und wurden kreativ: Um einen geplanten Playtest wie versprochen durchführen zu können, veröffentlichten sie die Spielversion etwa als Torrent – einer Dateiart die vor allem für das Verbreiten illegaler Film-Kopien bekannt ist.

Der Release von Dark and Darker im Early Access war ursprünglich schon für die erste Hälfte von 2023 geplant. Angesichts der großen Probleme, denen sich die Entwickler gegenübergestellt sehen, ist es aber kaum verwunderlich, dass dieser Plan nicht eingehalten werden konnte. Am 7. August startete der Titel aber endlich in den Early Access, und auch hier musste man nach Alternativen suchen.

Veröffentlichung auf eigene Faust

Da die Entfernung von Steam trotz Verhandlungen mit Valve noch nicht aufgehoben wurde, wird das Spiel auf der Website von Entwickler Ironmace und bei dem Online-Store Chafgames verkauft. Im Rahmen der Release-Ankündigung haben die Entwickler noch einige Hinweise für ihre Spielerinnen und Spieler:

Kein Ingame-Voicechat: Die eigentlich schon in das Spiel integrierte VoIP-Funktion bleibt vorerst deaktiviert, da noch rechtliche Fragen dazu geklärt werden müssen.

Die eigentlich schon in das Spiel integrierte VoIP-Funktion bleibt vorerst deaktiviert, da noch rechtliche Fragen dazu geklärt werden müssen. Ingame-Shop: Die Entwickler wollen ein lukratives Geschäft aufbauen, aber ihren Fans gegenüber ehrlich bleiben . Man möchte auf Lootboxen und andere unbeliebte Geschäftspraktiken verzichten.

Die Entwickler wollen . Man möchte auf Lootboxen und andere unbeliebte Geschäftspraktiken verzichten. Fehlende Features: Als einem Early-Access-Spiel fehlen Dark and Darker noch einige Schlüsselelemente, die in nächster Zeit nachgeliefert werden sollen. Auch Bugs seien noch vorhanden, man arbeite aber mit Hochdruck daran, das Spiel so schnell wie möglich zu verbessern.

Wie erfolgreich der Start von Dark and Darker bisher war, lässt sich mangels Steam-Statistiken nur schwer abschätzen. Allein auf die Ankündigung zum Release reagierten auf Discord aber weit über 10.000 Fans. Viele haben wohl ungeduldig auf das Spiel gewartet. Falls ihr euch interessiert, wie das Dark and Darker funktioniert, dann lest unseren Erfahrungsbericht.

Habt ihr Dark and Darker Anfang des Jahres auf Steam ausprobiert? Wie gefiel euch das Mittelalter-Tarkov in düsteren Dungeon-Gängen? Habt ihr die Entwicklung weiter verfolgt und wart ihr auf den Release gespannt, oder habt ihr das Spiel nach dem Verschwinden von Steam aus den Augen verloren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!