Heute Abend spielen die Darsteller der Begleiter aus Baldur's Gate 3 ihre Rollen in einer D&D-Runde, so seid ihr dabei

Die sechs Kernbegleiter von Baldur's Gate 3, ihre Darsteller spielen heute Abend in ihren Rollen ein echtes D&D-Abenteuer.

Gemeinsam mit ihnen erleben derzeit Abertausende dort draußen am heimischen PC oder auf der Playstation 5 Abenteuer in Baldur's Gate 3: die sechs Hauptbegleiter, die sich euch bereits früh im Spiel anschließen: Karlach, Gale, Schattenherz, Wyll, Astarion und Lae’zel. Außerdem dienen sie als Origin-Charaktere.

Heute Abend verkörpern ihre Darsteller die Rollen in einer echten, klassisch ausgespielten D&D-Runde. Und ihr könnt per Twitch dabei sein.

Wann findet der Stream statt? Um 20 Uhr deutscher Zeit beginnt die Ausstrahlung der neuesten Ausgabe von High Rollers auf Twitch. Das Ganze ist kostenlos und offen für alle.

Kann ich ihn auch später sehen? Ja, keine Sorge. Er wird auf Youtube oder auf Twitch als Video separat verfügbar und so nachholbar sein.

In diesem Post auf X, einst Twitter, kündigte Mark Hulmes die auch für ihn besondere Session an:

Hulmes ist der Moderator und Dungeon Master bei der britischen D&D-actual-play-Show High Rollers und selbst eine in der Community bekannte Persönlichkeit.

Larian trat gemeinsam mit einigen doch sehr besonderen Gästen an uns heran, ob wir eine kleine, einmalige Sonderrunde D&D spielen würden. Mark Hulmes

Und der Anfrage wurde wenig überraschend freudig entsprochen.

Wer ist nun genau bei der D&D-Runde dabei?

Samantha Béart als Karlach

Tim Downie als Gale Dekarios

Jennifer English als Schattenherz

Theo Solomon als Wyll Ravengard

Neil Newbon als Astarion

Devora Wilde als Lae’zel.

Gastauftritt von der Stimme aus dem Off: Eventuell wird sogar die Erzählerin, Amelia Tyler, in der Ausgabe auftauchen. Erst vor knapp einer Woche zeigte sie sich gemeinsam mit den Schauspielern in einem Post auf X. Vielleicht hat sie ja einen Überraschungsauftritt, wir werden es heute Abend erfahren.

In unserem umfang- und faktenreichen Review zu Larians Hit erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, solltet ihr noch am Überlegen sein, ob sich relativ kurz nach Release ein Kauf des Epos lohnt. GameStar Redakteur Peter Bathge meint übrigens: Lasst es erstmal bleiben und nennt dafür gute Gründe.

Werdet ihr reinschauen, wenn sich die Menschen hinter Astarion, Karlach, Schattenherz und Co als ihre Rollen in ein echtes D&D-Abenteuer stürzen? Würdet ihr dabei vielleicht sogar gerne als euer Charakter aus Baldur's Gate 3 mit am Tisch sitzen? Oder zieht ihr es vor, die Originalgeschichte am heimischen PC zu spielen? Interessiert ihr euch überhaupt für die Sprecher und Motion-Capture-Schauspieler von Spielcharakteren? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!