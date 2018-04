Selbst mit einem geringen Preis hat man es heutzutage bei all der Konkurrenz schwer große Spielerzahlen anzuziehen. Scavengers Studio setzt deshalb den Preis bei seinem Battle-Royale-Survival-Mix Darwin Project im gleich auf Null und macht den Titel schon im Early Access auf Steam Free2Play.

Vorher kostete das Spiel rund 15 Euro. Käufer erhalten das Geld nicht zurück, aber ein sogenanntes »Founder's Pack« mit zwei legendären Sets, drei legendären Äxten, drei legendären Bögen, einer Jumpsuit-Kollektion und fünf Fan-Geschenken, die man ab dem 24. April im eigenen Inventar findet. Auf der Xbox ist der Titel weiterhin für 15 Euro zu haben.

Kein Pay2Win

In Zukunft soll das Spiel wohl über kosmetische Ingame-Käufe finanziert werden. Der Entwickler verspricht, keine mechanischen Vorteile zu verkaufen. Ein ähnliches Modell wie beim Battle-Royale-Kollegen Fortnite mit Skins und Co, passt gut zu Darwin Project - auch wenn es spielerisch eher an The Culling oder die Hunger-Games-Filme erinnert.

Das asymmetrische Multiplayer-Spiel rund um eine tödliche Spiel-Show ist schließlich stark auf Twitch und Zuschauer ausgelegt. Zehn Spieler kämpfen hier bis zum Tode in einer Arena, während ein anderer in die Rolle des Show Directors schlüpft. Der kann den Spielern Fallen stellen oder sie unterstützen, je nachdem, wofür das Livestream-Publikum abstimmt.

Der vollständige Release ist für Sommer 2018 geplant. Auf der Steam-Seite ist vermerkt, dass der Preis nicht erhöht wird, Darwin Project wird also auch dann wohl noch kostenlos sein. Für alle, die mit »Live-Spectator-Mode« und Co. nichts anfangen können, gibt es aber auch einen Solo-Modus und private Matches. Werdet ihr Darwin Project ausprobieren, jetzt wo es kostenlos ist?