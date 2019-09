Schlechte User-Reviews, viele Verkäufe - NBA 2K20 in den Steam Charts

In den Steam Charts stehen diese Woche drei Neueinsteiger, doch der Thron wackelt nicht. Auf Platz 1 hälft sich eisern Remnant: From the Ashes, das Shooter-Dark-Souls. Auf Steam haben sich mittlerweile über 8.500 Reviews angehäuft, davon sind 79 Prozent positiv.

Platz 2 geht nicht an ein Spiel, sondern an ein E-Sport Event: Mit dem StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens bekommt ihr Extras für das gleichnamige Turnier in Counter-Strike: Global Offensive. Das Finale war am 8. September, gewonnen hat das dänische Team Astralis.

Bevor wir zu den Neueinsteigern kommen, tritt Dauerbrenner The Witcher 3 ein, dieses Mal mit seiner Game-of-the-Year-Edition. Auf Platz 4 folgt Gears 5 (kurioserweise in der Ultimate Edition für den chinesischen Markt). Der Deckungsshooter erscheint in seiner Standard-Version am 10. September, Besitzer der Ultimate Edition dürfen bereits seit dem 6. September spielen. In unserem Test loben wir die Action und hinterfragen die Neuerungen.

Für PS4 und Xbox One erschien es bereits im November 2018, jetzt gibt es das Spiel auch für PC und Switch: Die Spyro Reignited Trilogy legt die ersten drei Spyro-Spiele der PS1-Ära neu auf und steigt auf Platz 5 in den Steam Charts ein.

Auf Platz 7 der meistverkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche steht der dritte Neueinsteiger und das wohl umstrittenste Spiel in dieser Liste: NBA 2K20. Die Basketballsimulation wird von Spielern wegen seiner Mikrotransaktionen und Glücksspielanleihen zerrissen. Von aktuell 1300 Reviews auf Steam sind gerade einmal 16 Prozent positiv.

Die Plätze 8 und 9 gehen an weitere Dauerbrenner: Playerunknown's Battlegrounds setzt sich vor Grand Theft Auto 5. Das Schlusslicht bildet Destiny 2. Das verlässt Battle.net Ende des Monats und wechselt auf Steam.

Steam-Verkaufscharts (2.-8. September 2019)

