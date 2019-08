Das Vorhandensein von Cannabis und Medikamenten im Survival-Urvater DayZ hat in Australien dafür gesorgt, dass das Australian Classification Board (ähnlich der hiesigen USK) eine Alterskennzeichnung verweigert hat. Damit darf die physische Version von DayZ in Australien nicht im Einzelhandel verkauft werden.

Die digitale Version von DayZ ist in Australien zunächst nicht betroffen. Ob das in Zukunft aber so bleiben wird, ist unklar. Wie Entwickler Bohemia auf Twitter mitteilte, arbeitet das Team derzeit an Lösungen, um den australischen Spielern auch in Zukunft ein sorgenfreies Spielerlebnis garantieren zu können.

?? The Australian player base is a big and very important part of our community. At the moment we are looking for the best solution to keep the game on the Australian market and pass the classification according to all regulations.