Dead Cells hat Early Access verlassen und darf ab sofort die Versionsnummer 1.0 tragen. Wie die Entwickler freudig auf Steam verkündigen, sind seit dem Early-Access-Release 454 Tage vergangen und 79 Updates mit 10 großen Inhaltserweiterungen wurden veröffentlicht. Seit dem letzten Patch habe man auch nicht untätig herumgesessen und noch einige kleinere Anpassungen vorgenommen.

Mit dem Erscheinen der Vollversion sind auch die ersten Pressekritiken eingetrudelt - mit äußerst positiver Grundstimmung. Aktuell verzeichnet Dead Cells einen Score von 89 auf Metacritic. »Dead Cells ist ein phänomenaler Versuch, einige sehr unterschiedliche Genres zu einem engen, zusammenhängenden Ganzen zusammenzufügen«, schreibt beispielsweise GameSpot.

Auch die deutsche Eurogamer-Seite pflichtet dem bei und sieht einen »motivierenden Mix aus Roguelite und Metroidvania, der das Beste beider Welten vereint.«

Unser GameStar-Test ist bereits in Arbeit und folgt in wenigen Tagen. Bis dahin haben wir in der folgenden Tabelle verschiedene internationale Wertungen zusammengetragen.

Publikation Wertung GameSpot 90 Eurogamer Empfehlenswert 4Players 82 PC Gamer 90 Venturebeat 92 Kotaku keine Wertung

Neben der Presse vergeben auch die Spieler Höchstnoten. 94 Prozent der über 15.000 User-Reviews auf Steam geben einen Daumen nach oben. Allein in den letzten 24-Stunden kamen über 100 neuer positiver Reviews rein und etwa 10 negative.

Besonders gelobt werden das motivierende Fortschrittsystem, die genaue Steuerung, ein befriedigendes Kampfsystem und die tolle Präsentation. Bis zum 13. August ist Dead Cells noch im Angebot und bietet einen Rabatt von 20 Prozent.

Entwickler Motion Twin hat auch bereits Zukunftspläne formuliert. So arbeitet man gerade an einem umfangreichen Update und ist mit Dead Cells noch lange nicht fertig. Die Community soll wie schon während des Early Access ihre Wünsche äußern können. Sobald aber das Interesse erlischt, sei man auch bereit, voranzuschreiten und an neuen Projekten zu arbeiten.

Quelle: Twin Motion (via Steam)