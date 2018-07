Der ehemalige Kreativchef der Dead-Space-Reihe, Ben Wanat, sprach im Interview mit Eurogamer über die Ideen des Studios Visceral Games für einen Nachfolger zu Dead Space 3. EA hatte Visceral 2017 geschlossen und legte damit auch die Arbeit am geplanten Star-Wars-Spiel zunächst auf Eis. Wäre es nicht dazu gekommen, hätte uns mit Dead Space 4 womöglich ein Open-World-Survivalspiel erwartet.

"Die Idee war, dass Spieler versuchen, Tag für Tag gegen befallene Schiffe zu überleben, auf der Suche nach einem Schimmer Leben, um das eigene kleine Schiff am Laufen zu halten und Überlebende zu finden."

Zum Missfallen vieler Fans des hochgelobten Franchise war Dead Space 3 wohl endgültig der letzte Teil der Serie, trotz fiesem Cliffhanger. Wie Ben Wanat erklärt, haben sich die Spiele einfach nicht rentiert. Die Produktionskosten seien enorm gewesen und konnten einer Gegenüberstellung mit den erzielten Umsätzen nicht standhalten. Dennoch teilt Ex-Visceral Ben Wanat die Ideen zu Dead Space 4, die das für die Story verantwortliche Team während der Entwicklung von Dead Space 3 gesammelt hat.

So hätte die Geschichte direkt an das Ende von Dead Space 3 angeschlossen, bei dem die Menschheit vor der Auslöschung durch die dämonenhaften Necromorph steht. Dead Space 4 wäre laut der Ideen linear gestartet und würde sich im Verlauf der Story immer weiter öffnen und mehr und mehr Eigenverantwortung vom Spieler fordern.

"Ich dachte, Spieler würden in einem Teil des Weltraums starten und vielleicht einer Spur von Schiffskadavern auf der Suche nach Treibstoff zu einer Orbitalstation folgen. [...] Man beginnt, sich ein Bild davon zu machen, was in dieser Region passiert ist, während man sich von Schiff zu Schiff durch zahlreiche Necromorphs kämpft. Und man würde ein neues, wichtiges Stück über die Handlung erfahren."