Publisher Deep Silver ist auf der Gamescom 2018 mit Titeln wie Metro: Exodus oder Pathfinder: Kingmaker vertreten. Insgesamt gibt es auf zwei Stände verteilt 180 Spielstationen im Entertainment-Bereich.

Unter anderem wird man zum ersten Mal Metro: Exodus anspielen können. Für Rollenspiel-Fans sind außerdem unser Oldschool-Geheimtipp für alle Fans von Baldur's Gate, Pathfinder: Kingmaker und Kingdom Come: Deliverance mit seiner Erweiterung From the Ashes vertreten. Im Test kritisierten wir vor allem die hohen Preise für den Bau neuer Gebäude im Addon, das uns ein Dorf wieder aufbauen und leiten lässt. Auf der Messe dürfte das aber kein Problem darstellen.

Rennspiel-Fans können sich in F1 2018, Team Sonic Racing und Dakar 18 vergnügen und Strategiefans kommen bei Total War: Three Kingdoms oder Valkyria Chronicles 4 auf ihre Kosten.

Metro: Exodus in der Vorschau: Ist das noch Metro?

Das Lineup von Deep Silver im Überblick

Stand B011 in Halle 9:

Metro: Exodus

F1 2018

Total War: Three Kingdoms

Team Sonic Racing

Dead or Alive 6

Insurgency: Sandstorm

Persona 3: Dancing in Moonlight

Persona 5: Dancing in Starlight

Fist of the North Star: Lost Paradise

Valkyria Chronicles 4

Football Manager 2019

Stand A012 in Halle 9:

Pathfinder: Kingmaker

Dakar 18

Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes

Die Gamescom 2018 findet vom 21. bis 25. August in Köln statt. Wir halten euch mit allen wichtigen Infos von der Messe auf dem Laufenden.