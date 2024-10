PC-Release von Delta Force: Der Battlefield-Rivale hat einen Termin, aber das Beta-Label bleibt

Delta Force ist ein Spiel voller Kürzungen. Erst wurde der Beiname Hawk Ops gestrichen und jetzt auch noch ein Teil der Wartezeit.

Delta Force konnte während des Steam-Next-Fests zahlreiche Spieler begeistern und hat gute Chancen, das nächste große Ding auf dem Shooter-Markt werden. Nun überrascht der Entwickler mit einer erfreulichen Nachricht für alle Fans. Denn der eigentlich für 2025 angesetzte Early-Access-Release wurde auf diesen Dezember vorverlegt.

In einem exklusiven Interview mit den Entwicklern lest ihr bei GameStar Plus, welcher neue Spielmodus in der Open Beta von Delta Force Einzug hält.

Gleicher Inhalt - anderer Name

Delta Force mischt Elemente von Battlefield mit Escape from Tarkov und wird dadurch ein Taktik-Shooter, der bereits vor seiner Veröffentlichung Aufsehen erregt. Auch bei uns kam der Free-to-Play-Titel bisher hervorragend an.

Wer bisher nicht die Möglichkeit hatte, Delta Force selbst ausprobieren zu können, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden, um das nachzuholen. Denn wie der Entwickler Tim Jade angekündigt hat, erscheint die Early-Access-Version von Delta Force bereits am 5. Dezember 2024 auf Steam und Epic.

14:52 Delta Force - Fazit-Video: »Jetzt hat Battlefield ein richtiges Problem!«

Autoplay

Die Verschiebung ist laut einer Nachricht im Spielmenü auf den raschen Entwicklungsfortschritt sowie auf die positiven Stimmen aus der Community zurückzuführen. Das Glück gilt jedoch nur für PC-Spieler. Die Versionen für Playstation, Xbox und Mobile erscheinen wie geplant erst nächstes Jahr.

Das Beta-Label bleibt: Obwohl die nun im Dezember erscheinende Version dem geplanten Early-Access-Build entspricht, trägt sie stattdessen den Namen Global Open Beta. Auf die Inhalte soll sich das jedoch nicht auswirken. Euch erwarten weiterhin regelmäßige Updates mit neuen Inhalten, Battle Passes und kostenpflichtige kosmetische Gegenstände. Auf Pay-to-Win soll vollständig verzichtet werden.

Euer Fortschritt ist futsch: Alle von euch, die Delta Force bereits gespielt haben, müssen beachten, dass ausschließlich mit eurem Account verbundene Belohnungen zum Early-Access-Start übernommen werden. Jeglicher anderer Fortschritt wird hingegen zurückgesetzt.

Dafür startet noch am ersten Tag des Early Access die erste Season. Sie trägt den Namen Genesis und beschert euch neue Maps, neue Fahrzeuge, neue Waffen und mehr.