Wo bleibt die Singleplayer-Kampagne von Delta Force? Release-Zeitraum steht jetzt fest

Im Januar 2025 können Spielerinnen und Spieler in die Solo-Kampagne von Delta Force starten.

In der vergangenen Woche startete Delta Force in die Open Beta. Derzeit steht der Shooter auf Steam auf Platz 3 der beliebtesten Spiele – hinter Path of Exile 2 und Marvel Rivals.

Im kommenden Jahr soll der Free2Play-Shooter nach und nach fertiggestellt werden. Bislang sind in dem Spiel einige Multiplayer-Modi spielbar. Nun gibt es einen Release-Zeitraum für die Singleplayer-Kampagne.

Kampagne im historischen Setting

Entwickler Team Jade hat bekannt gegeben, dass die Singleplayer-Kampagne von Delta Force im Januar 2025 erscheint. Die Kampagne trägt den Namen Black Hawk Down und nutzt die Unreal Engine 5.

In Black Hawk Down nehmen Spielerinnen und Spieler an einer Delta-Force-Mission 1993 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu teil und geraten dort während des dort tobenden Bürgerkriegs zwischen die Fronten.

Mehr dazu seht ihr in dem dazugehörigen Teaser:

1:11 Delta Force: Teaser kündigt Singleplayer-Kampagne an und enthüllt einen Release-Zeitraum

Zwei bekannte Vorbilder

Die Solokampagne von Delta Force orientiert sich dabei an zwei Vorbildern. Zum einen an dem gleichnamigen Actionfilm von Ridley Scott von 2001. Der US-amerikanische Regisseur verfilmte die dramatischen Ereignisse mit einem großen Staraufgebot, unter anderem mit Ewan McGregor, Orlando Bloom und Nikolaj Coster-Waldau.

Laut Entwicklern handelt es sich um »eine originalgetreue Neuinterpretation des berühmten Films«. Zum anderen dient der gleichnamige Shooter von 2003 als Vorlage. Auch hier galt es, den Einsatz in Somalia nachzuspielen.

Gleichwohl haben die Entwickler erklärt, dass sie das Spiel von Grund auf neu konzipiert hätten. Allerdings gibt es auf der Website von Delta Force diesbezüglich noch nicht viele Informationen. Dort steht aber etwas zynisch, dass man in Black Hak Down den »zeitlosen Charme der Stadt Mogadischu, Straßenkämpfe, Nachteinsätze und Absturzstellen« entdecken könne.

Zwar startete Delta Force mit starken Spielerzahlen zum Release auf Steam. Allerdings sind derzeit nur 65 Prozent der mehr als 21.000 Reviews positiv. Viele Spielerinnen und Spieler kritisieren das kernel-basierte Anti-Cheat-Programm. Die stark umstrittene Software wird automatisch mit Delta Force auf dem PC installiert – aber bei der Deinstallation des Spiels nicht automatisch gelöscht.