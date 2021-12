Der Herr der Ringe: Gollums gespaltene Persönlichkeit fordert uns heraus

In Der Herr der Ringe: Gollum versucht die namensgebende Kreatur, wie könnte es auch anders sein, seinen geliebten Schatz zurückzubekommen. Dass das aber gar nicht so leicht ist, liegt nicht nur daran, dass er kein Kämpfer ist und daher eher vorsichtig agieren muss. Auch seine Vergangenheit als Hobbit plagt ihn in Form einer zweiten Persönlichkeit. Wie das in dem kommenden Stealth-Spiel umgesetzt ist, zeigt ein neuer Trailer, der bei den Game Awards 2021 gezeigt wurde:

Wie auch in den Büchern und Filmen, ist Gollum eine innerlich zerrissene Kreatur. Im Konflikt mit seinem ehemaligen Hobbit-Ich Sméagol, jagt er unermüdlich seinem Schatz hinterher.

Daedalic Entertainment nimmt diese Zerrissenheit und setzt sie im Spiel in Szene. Dabei bekommen wir nicht nur in Selbstgesprächen mit, welche Seite gerade die Oberhand hat, sondern werden durch die zweite Stimme auch beim treffen von Entscheidungen beeinflusst. So ringen Gollum und Sméagol im Teaser beispielsweise darum, ob sie sich lieber verstecken oder die gefährlichen Gegner erledigen sollen.

Im Teaser-Trailer bekommen wir davon einen Vorgeschmack, allerdings nicht in Form von Gameplay. Falls ihr genauer wissen wollt, wie sich Gollums innerlicher Konflikt mit Sméagol spielerisch auswirkt, empfehlen wir euch die GameStar Plus-Preview von Markus:

99 33 Mehr zum Thema Der Herr der Ringe: Gollum wird ... ein Schatz? Weltexklusive Preview

Für Der Herr der Ringe: Gollum steht bisher kein Releasetermin fest. Nach aktuellem Stand erscheint das Action-Adventure mit Fokus auf Stealth und Story im Herbst 2022. Unterstützt werden PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Bei den Game Awards gab’s nicht nur mehr zu Gollum

Der Herr der Ringe: Gollum war bei den Game Awards natürlich nur ein Spiel von vielen. Daneben gab es noch weitere Updates zu bereits bekannten Spielen wie Lost Ark, das nun endlich einen Releasetermin hat. Neu angekündigt wurde dagegen das fantasievolle Survivalspiel Nightingale.