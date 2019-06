Destiny 2 kommt angeblich für Google Stadia und kriegt Cross-Save

Destiny 2 soll eins der großen Spiele auf Googles neuer Streaming-Plattform Stadia werden, sagt Kotaku-Journalist Jason Schreier. Er will das von fünf anonymen Insidern erfahren haben. Ihm zufolge wird das im Stadia-Connect-Livestream am Donnerstag ab 18 Uhr angekündigt werden. Das Timing würde passen, denn Bungie hat bereits einen Stream über die Zukunft von Destiny 2 genau eine Stunde später angekündigt. Dort wird laut Schreier auch die just geleakte Erweiterung Shadowkeep vorgestellt werden.

Außerdem prophezeit Schreier, dass Bungie Cross-Save für das Spiel ankündigen wird: Künftig sollen wir nicht mehr auf jeder Plattform neu anfangen müssen, sondern unseren PC-Spielstand auch auf Konsolen oder eben Stadia nutzen können. Dataminer entdeckten bereits ein entsprechendes Hinweisbild:

It looks like "Cross Saving" will be announced tomorrow for Destiny 2 pic.twitter.com/m2fgwtkzc7 — Ginsor (@GinsorKR) June 5, 2019

Neben Destiny 2 sollen auch noch weitere große Titel für Stadia angekündigt werden, darunter Ghost Recon: Breakpoint. Ein weiteres Gerücht deutet darauf hin, dass auch Baldur's Gate 3 von Larian Teil des Stadia-Connect-Streams sein wird. Das Spiel ist bislang allerdings noch nicht einmal offiziell bestätigt - auch wenn es einige sehr eindeutige Hinweise für seine Existenz gibt.

Sicher ist bereits, dass bei Stadia Connect neben Spielen auch Launch-Infos und Details zum Preismodell von Stadia angekündigt werden. Das hat Google schon bestätigt. Auch hierzu hat Schreier bereits erste vage Informationen parat: Stadia soll ihm zufolge auf eine Mischung aus Abo und Direktkäufen setzen. Destiny 2 soll im Herbst bei Stadia erscheinen, allerdings ließ Schreier offen, ob damit direkt auch der Launch der Plattform gemeint ist oder ob Stadia sogar schon früher an den Start geht.

Schreier erwies sich in der Vergangenheit sehr häufig als zuverlässige Quelle. Ob seine Vorhersagen auch diesmal zutreffen, erfahrt ihr direkt bei uns - wir begleiten die Stadia Connect mit einem Liveticker ab 18 Uhr.