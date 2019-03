Nach langer Funkstille rund um The Avengers (Arbeitstitel) könnte es schon in dieser Woche neue Details zum offiziellen Marvel-Spiel geben. Denn Vertreter des Entwicklers Crystal Dynamics werden im Rahmen der Game Developers Conference 2019 (GDC) Teil der Präsentation von Googles Spieleoffensive sein (via PC Games).

Nach der Show am 19. März um 18 Uhr deutscher Zeit wird es verschiedene Entwickler-Panels geben, Crystal Dynamics ist ab 23 Uhr dran. Neben Crystal Dynamics wird das Panel durch die bekannten Entwickler Amy Hennig (Uncharted) und Raphael Koster (Ultima Online) komplettiert.

Very special guests join our #GoogleGDC19 Developer Day session! Who? @amy_hennig, @CrystalDynamics and @raphkoster. Join us for an awesome panel on March 19 at 3 PM PT in West Hall, Room 2011.



