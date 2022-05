Am 2. Juni ist es soweit: Diablo Immortal feiert weltweit seinen Release auf PC sowie auf Android- und iOS-Geräten. Allerdings handelt es sich beim ursprünglich als reinen Mobile-Ableger konzipierten Hack’n’Slay-Abenteuer um einen Online-Multiplayer-Titel.

Nicht nur werdet ihr beim Questen und Durchstreifen der Spielwelt immer wieder anderen Spieler über den Weg laufen, sondern müsst euch für einige Spielinhalte auch zwingend mit anderen Helden verbünden – etwa für den ziemlich spannend klingenden PvP-Clanwar-Modus Cycle of Strife:

Viele von euch werden sich deshalb sicherlich wünschen, deutschsprachige Mitspieler finden zu können. Wo es diese geben wird, verraten wir euch deshalb in diesem Artikel.

Sechs deutsche Diablo Immortal Server

Nicht nur hat Blizzard nun die genaue Release-Uhrzeit sowie den Start des Preloads bekanntgegeben, sondern auch die Namen der Server. Insgesamt werden mehr als 150 verschiedene Server zum Start bereitstehen, darunter auch sechs für deutschsprachige Spieler.

Die Namen der deutschen Diablo Immortal Server lauten:

El’Druin

Tabri

Vizjerei

Hemlir

Segethis

Akeba

Wirklich superbekannte Namen aus der Diablo Lore sind das natürlich nicht, die wir da bekommen haben. Falls ihr aber ohnehin lieber auf einem englischsprachigen Server unterwegs sein wollt, könnt ihr auf deutlich bekanntere Namen treffen: Arreat Summit, The Butcher, Stone of Jordan, Dark Wanderer oder Archbishop Lazarus sind alles englischsprachige Server für europäische Spieler.

Noch ein Hinweis zum Thema Sprachen: Diablo Immortal selbst ist natürlich auch auf Deutsch spielbar, allerdings gibt es zum Release lediglich eine englische Sprachausgabe. Wie diese sich anhört, erfahrt ihr in folgendem Trailer:

Sollte euch bei der Installation via Battle.net Launcher nur die englische Sprache angezeigt werden, ist dies kein Problem – die Sprache der Bildschirmtexte lassen sich nur im Spiel selbst anpassen.

Alle weiteren wichtigen Infos zum Release von Diablo Immortal findet ihr in unserer Übersicht. Und was es mit der PC-Beta genau auf sich hat, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Werdet ihr Diablo Immortal spielen? Falls ja: Auf einem deutschen oder englischen Server? Übrigens: Bis zu 100 Spieler können sich in einem einzigen Clan zusammenschließen. Also sprecht euch doch gerne mit anderen Lesern in den Kommentaren ab, gründet einen GameStar-Clan und erlangt in unserem Namen Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld!