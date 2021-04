Diablo 2: Modder veranstalten großes PvP-Turnier samt Preisgeld

Sucht ihr noch nach einer Beschäftigung zum Wochenende? Wie wäre es denn dann mit einem Battle-Royale-Turnier in Diablo 2, bei dem ihr 100 Dollar Preisgeld abstauben könnt? Das Mod-Team hinter Project Diablo 2 startet in der Nacht von Freitag zu Samstag ein großes PvP-Turnier - und die Anmeldungen laufen derzeit.

So funktioniert das Battle-Royale-Turnier in Diablo 2

Das Prinzip ist schnell erklärt: 35 Spieler werden auf eine Map geworfen, dürfen 2 Minuten um ihr Leben looten und gehen anschließend aufeinander los, bis nur noch einer steht. Es winken 100 Dollar Preisgeld, ausgezahlt als Amazon-Gutschein. Die Anmeldung für das Event läuft über arena.gl und ist kostenlos.

Damit das ganze aber ein wenig spannender wird, gibt es eine Reihe von Regeln und Verboten. Bei Verstößen können Teilnehmer von den Veranstaltern disqualifiziert werden.

Das sind die Regeln:

Jeder startet mit einem nackten Level 30 Charakter aus jeweils einer der Klassen. Man kann keine Klasse ein zweites Mal spielen.

Jeder Spieler bekommt ein Paar +40% schneller Rennen/Gehen Stiefel, einen Würfel, 5 Schlüssel, 3 Larzuk's Puzzleboxen und 10 Scherben des Weltensteins

Zu Beginn startet eine zweiminütige Loot-Phase, in der ihr so viele Truhen wie möglich plündert

Alle Tränke, die gefunden werden, können benutzt werden

Zu Beginn des Matches wird eine finale Liste aller verbotenen Skills bekanntgegeben, gebannt sind beispielsweise Blitzfalle, Feuerfalle oder Hydra

Das steckt hinter Project Diablo 2

Das Turnier ist Teil von Project Diablo 2, einem Fanprojekt, das dem Action-Rollenspiel-Klassiker einen kompletten Rework und Service-Inhalte wie Seasons beschert. Die Mod ist völlig kostenlos, ihr müsst lediglich das Originalspiel sowie das Addon Lord of Destruction besitzen. Das Projekt ist derzeit sogar populärer als so manches neues Action-Rollenspiel - darüber redet Micha in einer Folge GameStar TV mit einem der Entwickler:

