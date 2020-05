Nachdem Blizzard erst 2020 mit Warcraft 3: Reforged eine aufgehübschte Version von Warcraft 3 veröffentlichte, könnte als nächstes ein Remaster von Diablo 2 mit dem Namen »Resurrected« folgen. Das will zumindest die französische Website Actugaming von einem Insider erfahren haben.

Release soll schon 2020 sein

Den Informationen zufolge soll sich das Remaster derzeit bei Vicarious Visions in Entwicklung befinden. Diese arbeiteten zuvor bereits am PC-Port von Destiny 2 sowie dem Remaster der Crash Bandicoot N. Sane Trilogie.

Die offizielle Ankündigung von Diablo 2 Resurrected vermutet man entweder im Rahmen des kommenden Summer Game Fest von Geoff Keighley, oder der Blizzcon 2020, die Anfang November stattfinden soll. Die Veröffentlichung hingegen plane Blizzard angeblich aktuell noch für Ende 2020, Verschiebungen aufgrund von Corona seien jedoch möglich und auch wahrscheinlich.

Weiter soll sich das Studio dem Fehlschlag von Warcraft 3: Reforged im Klaren sein. So habe man den Titel »zu sehr als Remake dargestellt, obwohl es nur ein Remaster war«. Diesen Fehler will man in Zukunft »nicht wiederholen«.

Wie glaubwürdig ist die Quelle?

Die Webseite Actugaming hat sich bereits in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle entpuppt. So sagten sie die Ankündigung von Diablo 4, World of Warcraft: Shadowlands und Overwatch 2 vor deren Enthüllung auf der Blizzcon korrekt vorher.

Wer schon jetzt eine aufgehübschte Version von Diablo 2 spielen will, der kann sich die Mod »Reign of Terror« für Grim Dawn herunterladen. Für die baute ein Fan die gesamte Kampagne des Klassikers von Blizzard nach.