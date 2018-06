Diablo 3 Season 14 - Guide: Die besten Klassen und die besten Builds

Season 14 von Diablo 3 ist gestartet! Wer auch schon in den Startlöchern steht, um die Rangliste zu stürmen, ist hier genau richtig: Wir zeigen euch die besten Klassen der Saison und den besten Build für jede einzelne davon.

Viele Überraschungen gibt's dabei allerdings nicht. Weil mit Season 14 nur ein winziger Patch erschien, hat sich an der Balance nichts geändert. Wer also die letzte Saison dominierte, hat auch diesmal die besten Karten. Das sind die besten Klassen, ihr jeweils bester Build und die große Nephalem-Portalstufe, die sie damit in der vorigen Season erreichen konnten.

Der Kreuzritter ist damit ganz klar am besten für Season 14 aufgestellt. Nicht nur, dass er die stärkste Klasse ist, er kriegt sein Set für den besten Build auch noch aus Haedrigs Geschenk. Barbar und Totenbeschwörer sind ebenfalls eine gute Wahl - nicht ganz so mächtig, aber auch sie kriegen ihre Sets von Haedrig.

Der Dämonenjäger kassiert zwar das Marodeur-Set ebenfalls aus dem Saison-Geschenk, braucht aber auch noch das Natalya-Set und ist dann trotzdem noch die schwächste Klasse. Er und der Hexendoktor hinken weit hinter den anderen Klassen hinterher. Weil Blizzard nicht mehr groß patcht, bleiben solche Balance-Schwächen jetzt sogar über mehrere Saisons bestehen. Wir finden: Es wird höchste Zeit für weitere Updates! Sonst lässt Blizzard eine seiner besten Marken sterben.