Nach Informationen von Kotaku wurde das zweite Addon von Diablo 3 eingestellt, noch bevor Reaper of Souls veröffentlicht wurde. Branchen-Kenner Jason Schreier sprach mit mehreren ehemaligen und aktuellen Entwicklern bei Blizzard und erläuterte in einem ausführlichen Insider-Report, wie es um die Diablo-Marke aktuell steht und welche zukünftigen Entwicklungen Blizzard allgemein bevorstehen könnten.

Zwischen Ende 2013 und Anfang 2014 sollen die Entscheidungsträger bei Blizzard in einem internen Meeting dem zuständigen Diablo-Entwicklerteam gesagt haben, dass es kein zweites Addon für Diablo 3 geben würde. Noch bevor das erste Addon, Reaper of Souls, fertig gestellt und veröffentlicht werden konnte, wurde jede Möglichkeit auf eine weitere Erweiterung unterbunden. Das Entwicklerteam soll darauf sehr geschockt reagiert haben.

Diablo 3: Rückkehr des Totenbeschwörers - Screenshots aus dem Necromancer-DLC ansehen

Zwar hatten die Arbeiten am zweiten Addon noch nicht richtig begonnen, man rechnete jedoch fest damit, dies als nächstes Projekt umzusetzen. Einer der anonymen Entwickler, der bei diesem Meeting dabei war, erklärte sich diesen Schritt damit, dass Blizzard mit Diablo 3 so seine Probleme hatte:

"Was sie dem Team sagten, war: 'Ihr habt Reaper of Souls beendet, es ist wirklich gut. Wir sind jedoch der Meinung, dass es das Beste für die Marke ist, wenn man Diablo 4 in Angriff nimmt, in welcher Form auch immer.' Das allgemeine Gefühl im Team war, zumindest war das mein Eindruck, dass es ein Misstrauen in der Führungsebene gab. Sie dachten, Diablo 3 sei eine Katastrophe."