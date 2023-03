Diablo 4 Beta: So halbiert ihr mit einem Klick die massive Downloadgröße

Mit einem kleinen Trick halbiert ihr euren Beta-Download.

Der Preload für die am Wochenende laufende Beta von Diablo 4 ist gestartet. Vorbesteller, und alle die bei uns einen Key ergattert haben können bereits den Download anwerfen, der mit über 80 Gigabyte aber ziemlich groß ausfällt. Wer auf dem PC spielt, kann aber mit einer simplen Aktion viel Zeit und Festplattenspeicher sparen.

So halbiert ihr den Download

Vor dem Start des Downloads: Um euren Download zu verkleinern, müsst ihr im Battlenet-Launcher nur folgende einfache Schritte unternehmen:

Startet ihr die Installation von Diablo 4, öffnet sich ein Fenster, in dem ihr die Installation anpassen könnt.

Wählt hier bei Spielinhalte die Option Installation modifizieren .

die Option . Im sich öffnenden Fenster entfernt ihr den Haken bei Hochauflösende Inhalte , bestätigt eure Auswahl und setzt die Installation fort.

, bestätigt eure Auswahl und setzt die Installation fort. Euer Download sollte nun nur noch etwa halb so groß (41 GB) ausfallen.

Während der Download bereits läuft: Solltet ihr den Download bereits gestartet haben, könnt ihr die Option auch noch im Nachhinein wählen:

Pausiert den Download mit dem entsprechenden Button.

Klickt auf das Zahnrad unten rechts und wählt die Option Installation modifizieren .

. Im sich öffnenden Fenster entfernt ihr den Haken bei Hochauflösende Inhalte , bestätigt eure Auswahl

, bestätigt eure Auswahl Setzt die Installation fort.

Euer Download sollte nun nur noch etwa halb so groß (41 GB) ausfallen.

Was sind die Hochauflösenden Inhalte?

Doch zu welchem Preis kommt der kleinere Download? Bei den hochauflösenden Inhalten auf die ihr verzichtet, handelt es sich um Texturen, die ihr nur sehen könnt, falls ihr in 4K-Auflösung oder mit den Ultra -Grafikeinstellungen spielt. Falls ihr euch unsicher seid, wie gut euer PC mit Diablo 4 klarkommt, dann werft einen Blick auf die Systemanforderungen:

