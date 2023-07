Diablo 4: Blizzard muss erneut die Notbremse ziehen, diesmal im PvP-Endgame

Blizzard scheut sich nicht davor, bei Diablo 4 auf die Pausetaste zu drücken, wenn es technische Probleme gibt. Schon die vergangenen Patches zogen mehrmals die Notbremse – jetzt ändert ein Hotfix, wie die Felder des Hasses funktionieren, genauer gesagt der Buff Auserwählter des Hasses.

Was ändert der Hotfix?

Der kleine Patch betrifft nur den Endgame-Inhalt Felder des Hasses, eine PvP-Zone, in der ihr Samen des Hasses farmen könnt. Die wandelt ihr wiederum am Altar der Extrahierung in Roten Staub um und für den könnt ihr wertvolle Items kaufen.

Am besten lässt sich die Währung farmen, wenn ihr zum Auserwählten des Hasses werdet, indem ihr genügend andere Spieler erledigt. Dann wird eure Position auf der Map fünf Minuten lang für alle sichtbar mit einem roten Totenschädel markiert und ihr erhaltet für jeden erfolgreichen Angriff Samen des Hasses. Zumindest galt das bis zum Hotfix.

Jetzt ist diese Funktion nämlich deaktiviert, auch wenn euch das UI als Auserwählter des Hasses weiterhin angezeigt wird. Als Grund nennt Blizzard nicht näher beschriebene technische Probleme.

Kommt der Buff für Auserwählte des Hasses wieder? Ja, es handelt sich laut Blizzard ausdrücklich um eine temporäre Maßnahme, während die Entwickler den technischen Problemen auf den Grund gehen. Einen Zeitplan gibt’s allerdings offiziell noch nicht, es könnte also ganz schnell gehen oder erst mit dem nächsten großen Patch passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Bis dahin könnt ihr auf anderem Weg weiterhin Samen des Hasses verdienen, zum Beispiel als normale Spieler in den Feldern des Hasses oder als Loot von Monstern im PvE. Nur dauert es gerade vermutlich eine Weile länger, euch die Taschen voll zu machen.

Kurz vor dem gespannt erwarteten Start von Season 1 am 20. Juli 2023 schraubt Blizzard also mittels Hotfix nochmal am Rollenspiel. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Spielt ihr selbst in Diablo 4 überhaupt PvP? Oder bleibt ihr lieber komplett für euch alleine, soweit es die mit anderen Spielern geteilte Welt eben zulässt?