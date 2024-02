Diablo 4 im Game Pass: Das erste Blizzard-Spiel hat einen Starttermin

Diablo 4 landet noch nächsten Monat im Game Pass.

Nach dem Abschluss der lange Zeit umkämpften Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft war es nur noch eine Frage der Zeit, bis einige der hochkarätigen Spiele im Game Pass landen. Jetzt macht Xbox mit Diablo 4 den Anfang, alle wichtigen Infos fassen wir euch hier zusammen.

Wann geht es los?

Diablo 4 wird am 28. März 2024 für alle Game-Pass-Abonnenten auf PC und Konsole verfügbar sein. Das Action-Rollenspiel macht allerdings nur den Anfang:

Es wird noch mehr zu spielen geben, da wir beginnen, unsere Verpflichtung zu erfüllen, Activision- und Blizzard-Spiele im Game Pass anzubieten. Darunter werden sowohl Neuerscheinungen als auch klassische Spiele aus dem legendären Katalog dabei sein.

Welche Spiele und Franchises als Nächstes im Game Pass landen, darüber lässt sich natürlich im Moment nur spekulieren. Allerdings will Xbox uns bald mehr darüber erzählen.

1:06:47 Diablo 4 strauchelt, Path of Exile 2 und Last Epoch sägen am Thron - mit Jessirocks

Die Entscheidung, Diablo 4 als erstes Blizzard-Spiel in den Game Pass aufzunehmen, wird vielleicht nicht jeden überraschen. Bei Fans hatte der Titel nach der Veröffentlichung einer für viele enttäuschenden Season 3 zuletzt einen schweren Stand. Und auch wir hätten uns im Test mehr Neuerungen für das Endgame gewünscht.

Gleichzeitig bekommt das Action-Rollenspiel mit Path of Exile 2 und Last Epoch immer mehr hochkarätige Konkurrenz, worüber wir zuletzt auch im obigen Podcast diskutierten. Zusätzliche Spieler unter den Game-Pass-Abonnenten zu gewinnen, würde also sicher nicht schaden.

Der Podcast, in dessen Rahmen der Game-Pass-Release angekündigt wurde, fand als Reaktion auf Gerüchte um das Ende der Xbox-Exklusivität statt.

Wie nun klargestellt wurde, sollen aber lediglich vier noch unbekannte Spiele in der nächsten Zeit auch für die PlayStation erscheinen. Starfield und Indiana Jones: Der große Kreis verbleiben dagegen auf Microsofts Konsole. Welche Ankündigungen es bei dem Podcast noch gab, könnt ihr in unserem ausführlichen Artikel nachlesen.