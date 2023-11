Bei Diablo 4 startet im Dezember mit Midwinter Blight ein großes Feiertags-Event

Bei Diablo 4 erwartet euch ein ereignisreiches restliches Jahr 2023.

Auf der BlizzCon am 3. November 2023 wurden viele kommende Inhalte für aktuelle Blizzard-Titel wie World of Warcraft und Overwatch 2 gezeigt. Während viele der Ankündigungen erst für nächstes Jahr geplant sind, könnt ihr euch bereits in diesem Jahr über ein Feiertags-Event bei Diablo 4 freuen. Alle bekannten Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Klage gegen Activision Blizzard Der Entwickler und Publisher Activision Blizzard wurde von der kalifornischen Equal Employment Opportunity Commission verklagt, die über 700 Fälle von Belästigung und Diskriminierung dokumentierte. Alle Infos zur Sexismus-Klage findet ihr hier. Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Willkommen im Winter-Terrorland

Das Event trägt den Namen Midwinter Blight . Solange es läuft, verwandeln sich die Fractured Peaks in eine bedrohliche Winter-Zone. Blizzard nennt sie stimmungsvoll das Winter-Terrorland.

Midwinter Blight startet am 12. November 2023 und läuft drei Wochen. Ihr habt also die gesamten Feiertage Zeit, Monster im Schnee zu verdreschen und euch so richtig vom stressigen Alltag zu erholen.

Das war es bereits an offiziellen Informationen zum Thema. Doch Data-Miner wollen herausgefunden haben, dass es für das Event exklusive Monster und Belohnungen wie zum Beispiel einen besonderen roten Umhang geben wird. Zudem soll es für das Event eine eigene Währung geben. Diese Informationen sind, wie gesagt, nicht offiziell bestätigt und daher mit Vorsicht zu genießen.

Was wurde noch angekündigt?

Auf der Blizzcon 2023 wurde für Diablo 4 nicht nur Midwinter Blight angekündigt. Laut Blizzard könnt ihr euch noch im November über die sogenannten Malignant Ringe freuen, dessen Fähigkeiten aus der ersten Season bekannt sind. Des Weiteren wird es mit Abattoir of Zir im Dezember eine neue Endgame Herausforderung geben.

2024 soll es dann so weit sein und es erscheint die erste große Erweiterung für Diablo 4. Sie trägt den Namen Vessel of Hatred und entführt euch in ein Dschungel-Gebiet. Eine ausführliche Auflistung mit zusätzlichen Informationen zu allen Ankündigungen zu Diablo 4 sowie weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Freut ihr euch auf Midwinter Blight oder erzeugt das Event bei euch keine nennenswerten Emotionen? Freut ihr euch über die anderen Ankündigungen der Blizzcon 2023? Welche war euer Highlight? Interessiert ihr euch noch für andere Spiele von Blizzard? Wie findet ihr bis jetzt Season 2 von Diablo 4?