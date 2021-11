Diablo 4 und Overwatch 2: Release viel später als ursprünglich geplant

Obwohl es bislang keinen offiziellen Releasetermin gab, verschiebt Blizzard die Veröffentlichung von Diablo 4 und Overwatch 2 weiter nach hinten. Dies geht aus dem aktuellen Finanzbericht von Activision-Blizzard hervor, in der von einem späteren Launch beider Spiele die Rede ist.

Während wir weiterhin damit planen, im nächsten Jahr eine große Menge an Inhalten von Blizzard zu veröffentlichen, gehen wir nun von einem späteren Release von Overwatch 2 und Diablo 4 als ursprünglich vorgesehen aus.

Einen Termin oder ein Zeitfenster nennt die Präsentation derweil nicht. Allerdings geht aus der Mitteilung hervor, dass sowohl Diablo 4 als auch Overwatch 2 wohl nicht 2022 erscheinen werden. Stattdessen ist von 2023 oder sogar später auszugehen.

Laut Activision-Blizzard machte die Entwicklung beider Spiele in den letzten Monaten einen großen Schritt Richtung Fertigstellung . Warum dann also die Verschiebung? Hier heißt es im Finanzbericht, dass vor allem der Post-Launch-Support von Diablo 4 und Overwatch 2 von einer längeren Entwicklungszeit profitieren soll.

Weiter ins Detail geht der Publisher an dieser Stelle nicht. Blizzard-Präsident Mike Ybarra lieferte in der anschließenden Telefonkonferenz mit Investoren einen weiteren Grund: Der Führungswechsel innerhalb beider Teams verzögert die Entwicklung:

Es hat offensichtlich einen Wechsel in der Führung gegeben. Wir haben daher das, was wir in den letzten Produktionsphasen noch über haben, mit frischen Augen betrachtet und erkannt, dass wir den Teams mehr Zeit geben sollten, um sowohl ein großartiges Erlebnis zum Start zu ermöglichen, als auch sicherzustellen, dass alles vorhanden ist, um die Community für viele Jahre zu beschäftigen.