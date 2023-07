Diablo 4: Heute gehen die Server Down - für paar Stunden nicht spielbar

Heute Abend könnt ihr Diablo 4 für ein paar Stunden nicht spielen. Wir fassen alle Infos zusammen.

Wer sich heute auf ein paar entspannte (oder nicht so entspannte) Stündchen Diablo 4 am Feierabend gefreut hat, könnte jetzt etwas enttäuscht sein: Das Action-Rollenspiel schließt heute Abend tatsächlich für paar Stunden komplett seine Höllentore. Wir fassen euch alle Infos zu den Wartungsarbeiten zusammen.

Wartungsarbeiten angekündigt

Wann startet der Server Down? 27. Juli um 20 Uhr deutscher Zeit

27. Juli um 20 Uhr deutscher Zeit Wie lange gehen die Wartungsarbeiten? Die Serverarbeiten sollen etwa zwei Stunden, also bis 22 Uhr gehen. Es kann natürlich zu ungeplanten Verzögerungen kommen.

Während der Wartungsarbeiten werdet ihr euch diesmal gar nicht einloggen können, denn anders als sonst führen die Arbeiten nicht nur zu Verbindungsproblemen, sondern die Verbindung zu den Servern wird komplett abgetrennt. Das betrifft auch Solo-Spieler: Diablo 4 bietet nämlich keinen Offline-Modus an.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Diablo 4 hat heute außerdem den Hotfix 1.1.0c veröffentlicht und ein paar kleinere Kritikpunkte, wie etwa die Platzierung des »Battle Pass aktivieren«-Buttons, ausgebessert. Aber es sollen auch noch weitere Änderungen nach dem umstrittenen Update 1.1 folgen.

Laut Blizzards Community Manager Adam Fletcher werden diese noch nicht heute aufgespielt. Bei dem Server Down ginge es nur um »ein paar kleine Hotfixes«. Über das große Update 1.1.1 mit umfangreichen Änderungen für die Klassen Zauberin und Barbar wollen die Entwickler schon morgen, am 28. Juli, in ihrem Camp Fire Chat sprechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was haltet ihr von Season 1? Spielt ihr noch aktiv Diablo 4 - oder habt ihr das Action-Rollenspiel erstmal pausiert? Welche Änderungen wünscht ihr euch? Oder gehört ihr eher zu der Fraktion, die keinerlei Probleme mit Update 1.1 hatte? Schreibt uns eure Meinung und eure Gedanken doch gerne in die Kommentare!